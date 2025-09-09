רגע אחרי התקיפה הישראלית נגד ראשי חמאס בדוחא, קטאר הודיעו על השעיית מאמצי התיווך לעסקת חטופים בין ישראל לחמאס עד להודעה חדשה

בקטאר הודיעו כעת (שלישי) על השעיית מאמצי התיווך לעסקת חטופים בין ישראל לחמאס באופן מיידי עד להודעה חדשה. זאת בעקבות התקיפה הישראלית בדוחא שבה ככל הנראה חוסלו בכירי הנהגת חמאס בחו"ל.

ההודעה על השעיית התיווך מגיעה אחרי שמשרד החוץ הקטארי גינה את התקיפה הישראלית וטענו כי מדובר באיום לביטחון האזור. "קטאר מגנה בחריפות את התקיפה הישראלית הפחדנית לעבר מבני מגורים בהם גרים מספר חברי הלשכה המדינית של חמאס בדוחא" אמר דובר משרד החוץ, מאג'ד אל-אנסארי. לטענתו, "התקיפה הנפשעת הזו מהווה הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ואיום מסוכן לביטחון התושבים בקטאר".

אל-אנסארי הוסיף וטען כי "גופי הביטחון, ההגנה האזרחית והרשויות הרלוונטיות החלו להגיב מיד לאירוע ולנקוט באמצעים הנדרשים כדי לרסן את השלכותיו ולשמור על בטיחות התושבים והסביבה. לא נסבול את ההתנהגות הפזיזה הישראלית הזו ואת המשך הפגיעה שלה בביטחון האזורי. נפתחו חקירות ברמה הגבוהה ביותר, ופרטים נוספים יפורסמו ברגע שיהיו זמינים".