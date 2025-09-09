האם חליל אל חיה בכיר חמאס חוסל בתקיפה בדוחה? על פי דיווחים ערבים בהתקפה של ישראל על מפקדת חמאס בבירת קטאר חוסל הבכיר בארגון הטרו

מוקדם יותר בישראל לקחו אחריות כשבהודעה רשמית של צה״ל ושב״כ נכתב: "באמצעות חיל האוויר, תקפו לפני זמן קצר באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות ארגון הטרור במשך שנים, ואחראים באופן ישיר לביצוע טבח ה-7 באוקטובר וניהול המלחמה נגד מדינת ישראל.

טרם התקיפה ננקטו צעדים בכדי לצמצם פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומידע מודיעיני נוסף. צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות להכרעת ארגון הטרור חמאס האחראי לטבח ה-7 באוקטובר.