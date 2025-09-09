פיצוצים נשמעים בשטח הבירה הקטארית בדוחא, על פי דיווחים, עשן עולה מיעדים בבירה בשכונות בהן התארחו בכירי חמאס בבירה.

בעולם הערבי דווח הערב (שני) על סדרת פיצוצים עזים בשכונת קטרה שבמרכז דוחא, בירת קטאר. זמן קצר לאחר מכן אישרו גורמים בכירים בישראל כי מדובר בפעולה יזומה של צה״ל ושב״כ, שנועדה לחסל בכירים בצמרת הנהגת חמאס. לפי הדיווחים, התקיפה כוונה נגד אנשי צוות המשא ומתן של הארגון, שהתארחו באזור היוקרתי בבירה.

תמונות ראשונות מהשטח מציגות הרס כבד במספר מבנים בשכונת קטרה המרכזית בבירה, שבה שוהים דיפלומטים, אנשי עסקים, ובכירים זרים. מקורות המקורבים לחמאס טענו כי הארגון עצמו מאשר שהתקיפה כוונה לעבר חברי צוות ההנהגה הפוליטי המתגורר בדוחא.

בהודעה משותפת שפרסמו דובר צה״ל ודוברות שב״כ נכתב:

"צה״ל ושב״כ, באמצעות חיל האוויר, תקפו באופן ממוקד את צמרת הנהגת ארגון הטרור חמאס. חברי ההנהגה שהותקפו הובילו את פעילות הארגון במשך שנים, היו אחראים ישירות לטבח ה-7 באוקטובר ולניהול המלחמה נגד מדינת ישראל. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום פגיעה בבלתי מעורבים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ומודיעין איכותי. צה״ל ושב״כ ימשיכו לפעול בנחישות להכרעת ארגון הטרור חמאס".

למרות שנמנעו לקחת אחריות ישירה, ולנקוב במיקום ספציפי של הפעולה, נראה שישראל לא מסתירה באופן הרמטי את הפעולה ומכחישה כל קשר אליה, כמו שעשתה במקרים אחרים בעבר.

הפעולה בדוחא צפויה לעורר סערה מדינית משמעותית, שכן מדובר בתקיפה ראשונה שישראל לוקחת עליה אחריות ישירה בלב קטאר — מדינה שמארחת את הנהגת חמאס ומשמשת מתווכת מרכזית במגעי הפסקת האש.

קטאר היא גם בעלת ברית של ארה"ב, ושליטיה נחשבים מקורבים לנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. לא ברור אם ישראל עדכנה את המדינות והמנהיגים, לפני שנקטה בפעולה עצימה ורגישה זו.