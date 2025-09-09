בריאיון חושפני שי הולצמן אחד מגדולי כובשי השערים בכדורגל הישראלי, מדבר עם אלון סגל על הדרך שעשה, המנטורים שעיצבו אותו והמעבר המורכב לחיים שאחרי הפרישה. הקול בראש פרק 8

שי הולצמן, אחד מגדולי כובשי השערים בתולדות הכדורגל הישראלי (3 פעמים מלך השערים), התארח לריאיון עמוק ואישי בפודקאסט "הקול בראש" בהגשת אלון סגל. בשיחה כנה, הוא פירק לגורמים את מסלול הקריירה שלו, מהדשא הירוק ועד לתפקידו כאיש עסקים מצליח כיום.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שי הולצמן מתארח בתכנית 'הקול בראש' בסרוגים

הולצמן, שמדורג במקום השישי בטבלת מלכי השערים של ליגת העל בכל הזמנים, לא תולה את הצלחתו רק בכישרון טבעי. "לא הייתי הכי מהיר, לא הכי זריז, לא גבוה ובלי משחק ראש", הוא אומר בצניעות, אך מדגיש את היתרון המכריע שהיה לו: החוסן המנטלי והאינטליגנציה המקצועית. "משהו בצורת החשיבה, לדעת איפה לעמוד ומתי לצאת מהרחבה, נתן לי את היתרון".

החלוץ לשעבר התייחס גם לדמויות שהשפיעו עליו לאורך השנים. הוא מתאר את הקשר העמוק עם המאמן יוסי מזרחי כקשר דמוי אב. "יוסי מזרחי הוא גאון כדורגל והוא היה כמו אבא בשבילי", אמר הולצמן. בנוסף, הוא מציין את מוטלה שפיגלר האגדי כדמות מפתח ויועץ משמעותי בדרכו.

עוד באותו נושא אלופת ישראל יעל קדשאי רוצה לחזור להתחרות בראלי דקאר 17:30 | אלון סגל 0 1 😢

"שחקנים חיים בבועה": היום שאחרי הפרישה

חלק מרכזי מהריאיון הוקדש לאחת הסוגיות הכואבות ביותר בכדורגל הישראלי – הפרישה. הולצמן מתאר את הקושי הרב והנפילה הגדולה שחווים ספורטאים עם תום הקריירה. "שחקן כדורגל חי בבועה", הוא מסביר, "הם חיים את הרגע ושוכחים שזאת קריירה קצרה. הפרישה היא נפילה לתהום גדולה בפן הפסיכולוגי וכמובן בפן הכלכלי".

הולצמן, בניגוד לרבים מחבריו למקצוע, ידע להתכונן ל"יום שאחרי". הוא השקיע נכון את כספו והכין את עצמו למעבר. בריאיון הוא קורא לשחקנים צעירים להפנים את המסר הזה ולנהל את הקריירה שלהם בצורה מושכלת כבר מההתחלה.

"זאת תקופה מסוכנת וחייבים להיערך אליה בניהול קריירה מושכל", מסכם הולצמן. הריאיון עם איש העסקים והכדורגלן לשעבר מהווה קריאת השכמה חשובה לכל ספורטאי, ומספק הצצה נדירה למאחורי הקלעים של הקריירה – ובעיקר לחיים שמעבר לקו הסיום.