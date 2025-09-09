ראש השנה בפתח: מה בודקים בדבש? ואיך תדעו שרכשתם דבש תקני ולא מזוייף? ומיהי מכוורת הדבש בעלת התו תקן היחידה בארץ? מומחי מכון התקנים משיבים

ראש השנה בפתח: מידי שנה מתגלות, בעיקר בשווקים, צנצנות דבש שאינן עומדות בדרישות התקן. איך נדע אם הדבש תקני?

עוד באותו נושא יום מתוק: 4 רעיונות טעימים שתוכלו להכין עם דבש 15:05 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

דבש תקני הינו מוצר טבעי שאינו מכיל חומרים משמרים או מייצבים למיניהם, ללא תוספות של סוכר או תוספות אחרות שמקורן אינו בדבש בטבעי, לכן, חשוב מאוד כי הפרמטרים הייחודיים יעמדו בדרישות התקן כך שהצרכן ירכוש דבש טבעי, איכותי ומפוקח.

דבש מזויף לעומת זאת, הינו מוצר שלא כולו נוצר אך ורק על ידי הדבורים כדרך הטבע. במוצר כזה עלולים להימצא תוספים שמקורם אינו ממקור דבש טבעי כמו: סוכרים, קרמל וצבעי מאכל.

דבש בעל תו תקן זה דבש שנמצא בפיקוח שוטף של מכון התקנים ועובר בדיקות מקיפות במעבדות המכון. הבדיקות מוודאות שכל צנצנת דבש שמגיעה לצרכן, תכיל דבש טבעי לחלוטין שהופק מצוף שנאסף על ידי הדבורים מפרחים בשדה ולא הוספו לו בתהליך אריזתו סוכרים או תוספות אחרות שיכולות לפגוע באיכותו ובמקוריותו. כיום, החברה היחידה בעלת תו תקן לדבש היא "מכוורת יד מרדכי–שטראוס". הדבש של חברה זו נמצא בפיקוח מכון התקנים ועוברת בדיקות מקיפות במהלך השנה.

חלק מהבדיקות שמבוצעות במעבדות מכון התקנים לאיכות הדבש :

תכולת המים בדבש– כמות המים המותרת היא עד 20%. מעבר לכמות זו יכולה להיווצר תסיסה אשר תוביל לטעם חמוץ והיווצרות קצף, מה שיפגום באיכות הדבש. פעילות אנזימטית בדבש– תכונה שנבדקת במעבדה ומאפשרת לוודא שהדבש טבעי, טרי ולא מעובד אלא נוצר אך ורק ע"י דבורים. בדיקת סוכרים– בדיקה זו בוחנת האם נוספו סוכרים ממקור חיצוני ולא מהדבש עצמו. הדבש צריך להיות עם ריח אופייני לרכיביו ובכל מקרה הוא לא אמור להכיל בתוכו או על פניו קצף, לכלוך או גופים זרים כמו חלקי דבורים. תנאי אחסון – מוודאים כי הדבש אוחסן במקום מוצל והרחק ממקור חום, על מנת לשמור על האיכויות והיתרונות הטמונים בו.

עוד באותו נושא רגע לפני ראש השנה: הדבש הפופולרי התגלה כמזוייף 16:21 | גיא עזרא 0 0 😀 👏

טיפים לרכישת דבש תקני :

וודאו כי על גבי האריזה מסומן שם האורז, כתובתו, תאריך האריזה (יום, חודש ושנה) ותאריך תפוגה המסומן במילים "עדיף להשתמש לפני…".