הערב (שני) בשעה 21:03 התקבל דיווח במוקד 101 במרחב דן על תאונת דרכים קטלנית בכביש 20, דרומית למחלף רוקח. רוכב אופנוע כבן 40 התנגש במשאית ונפצע באורח אנוש.
חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הפצוע שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. לאחר בדיקות רפואיות נקבע מותו במקום.
חובש מד"א שלמה לוי ופראמדיק יששכר וויס סיפרו: "הפצוע שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אך למרבה הצער הפציעה שלו הייתה קריטית ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."
נסיבות התאונה נבדקות על ידי המשטרה.
