נשיא צרפת עמנואל מקרון סופג תבוסה נוספת במסדרונות הדמוקרטיה הצרפתית, ממשלה נוספת שהורכבה תחת כהונתו של הנשיא הפסידה בהצבעת אי-אמון, ראש הממשלה יגיש את את התפטרותו

הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון, זכה הערב לסטירה מצלצלת מבית המחוקקים הצרפתי, לאחר שממשלה נוספת תחתיו הפסידה בהצבעת אי-אמון. ראש הממשלה המקורב למקרון צפוי להתפטר לאחר ההפסד.

הנשיא עמנואל מקרון ספג הערב מכה פוליטית קשה: ממשלתו של ראש הממשלה פרנסואה בייארו הובסה בהצבעת אי‑אמון בפרלמנט הצרפתי. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 364 נגד 194, והביאה להתפטרותו הצפויה של בייארו. מדובר במשבר הפוליטי השלישי שנוגע לממשלות מקרון בתוך פחות משנה.

הממשלה של בייארו, שכיהנה פחות מתשעה חודשים, הובסה באופן מוחץ, והצעד צפוי להביא למינוי ראש ממשלה חדש. זוהי הפעם השלישית בשנה שממשלות תחת מקרון מתפרקות, לאחר ההדחה של מישל בר-ניאר בדצמבר 2024.

רבים בפוליטיקה הצרפתית מפנים אצבע מאשימה ומטילים את האחריות באופן ישיר כנגד מקרון, לאחר שזה הוביל את צרפת לבחירות בזק לממשלה והפרלמנט, כתוצאה מאיבוד כוח של מפגתו בבחירות למוסדות האיחוד האירופאי.

מקרון התמודד עם התחזקות משמעותית של יריבתו מהימין הלאומי, מארין לה פן, והחליט לגרור את הפלרמנט לבחירות על מנת "לעורר את הבייס הצרפתי".

בחירות הבזק גרמו לאובדן מנדטים אדיר של מפגלתו, אך אכן מנע "השתלטות" של מפלגות הימין. אך הותיר את מקרון ללא רוב פרלמנטרי, וללא כוח פוליטי משמעותי בבית המחוקקים.

כעת ממשלה נוספת מבית יוצרו של הנשיא מקרון, מתפוררת בפעם השלישית תוך שנה בלבד. בסביבת מקרון שוקלים להכריז שוב על בחירות בזק בניסיון לרענן את מפת המנדטים, אך קשה לראות תמונת מצב בה מקרון זוכה לרוב שאיבד בעצמו.

המשבר מעורר ספקות לגבי היכולת של צרפת לנהל ממשל יציב, עם קואליציות שבורות וחוסר רוב יציב. דמויות מהשמאל קוראות לבחירות מוקדמות, בעוד שמקורביו של מקרון שוקלים מינוי ראש ממשלה מתון כדי לשמור על יציבות.

צרפת גם מתמודדת עם משבר חוב כלכלי משמעותי, כאשר הגרעון של צרפת גבוהה משמעותית מהכנסותיה. חברות דירוג האשראי הזהיר לאחרונה כי המשך אי היציבות הפוליטית עלול להיות הקש שישבור את גב הגמל.