ראש הממשלה נתניהו מבור חיל האוויר: "לאחר הפיגוע הקטלני בירושלים, הורתי לצה"ל לשטח את קיני הטרור" ביהודה ושומרון

ראש הממשלה נתניהו פרסם סרטון מבור חיל האוויר, בו התייחס לפיגוע הטרור הקטלני שהתרחש בירושלים, ולהתפתחויות בחזית הלחימה בעזה. נתניהו חשף כי הורה לצה"ל ולמערכת הביטחון לפעול ביד קשה כנגד הטרו ביהודה ושומרון, והורה להם "לשטח את קיני הטרור".

לדברי נתניהו, "זה היה יום קשה במלחמה שלנו בטרור. שני מחבלים מתועבים באים לתחנת אוטובוס, יורים באוטובוס ורוצחים שישה מאזרחינו היקרים. אני שולח תנחומים למשפחות ואיחולי החלמה לפצועים. זה שחיסלנו את המחבלים לא מספיק, וגם זה שנלך אחרי התומכים והמסייעים – לא מספיק. אנחנו חייבים לחסל את קיני הטרור".

ראש הממשלה ציין כי ישראל כבר פעלה באזורים שונים ביהודה ושומרון: "חיסלנו קיני טרור במחנות פליטים בשלושה מקומות – פינינו את האוכלוסייה ושיטחנו את תשתיות הטרור. ההנחייה שלי היא לעשות זאת גם בקיני טרור נוספים".

ביחס לעזה חשף ראש הממשלה כי חיל האוויר הפיל בימים האחרונים עשרות מבנים ששימשו את חמאס: "אני הבטחתי שנפיל את מגדלי הטרור בעזה – וביומיים האחרונים הפילו כוחותינו 50 מגדלים כאלה. זה רק הסיפתח לפעולה העיקרית – התמרון הקרקעי לתוך העיר עזה".

נתניהו ניצל את דבריו גם לפנייה ישירה לתושבי הרצועה: "אני אומר לתושבי עזה – ראו הוזהרתם, צאו משם!".