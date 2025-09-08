פעילים בארגון האנטישמי "פעולה פלסטין" תיעדו את עצמם פורצים וגורמים נזק למפעלי חברת אלביט בגרמניה, באנגליה הארגון כבר הוגדר כארגון טרור

הארגון האירופאי האנטי-ישראלי "Palestine Action" (פעולה פלסטין), שהוכר בבריטניה כארגון טרור, ממשיך לבצע פעולות השחתה אלימות כנגד חברות ישראליות ועסקים יהודיים מקומיים.

פעילים של הארגון, שהוכר כבר כארגון טרור בחלקים מאירופה, פרצו למפעל של חברת אלביט בעיר אולם בגרמניה. מספר אנשי הארגון פרצו בשעות הלילה אל המפעל, חיבלו במערכות החשמל, המחשוב ותשתיות נוספות במקום.

פעילי הארגון שפכו צבע אל תוך שרתי מחשבים, פיזרו חומרים כימיים במשרדים, ריססו כתובות על הקירות וגרמו נזק רב לשורה של נכסים.

פעילי הארגון צילמו את עצמם פוגעים בתשתיות המפעל, מרססים את קירות המקום, קוראים קריאות בגרמנית ובערבית נגד ישראלים ויהודים, יחד עם קריאות ל"אינתיפאדה עולמית".

בבריטניה כבר הוגדרה הקבוצה כארגון טרור, לאחר שבמהלך פעולה דומה, חדרו לבסיס של חיל האוויר המלכותי של בריטניה, וגרמו נזקים לשני מטוסי תדלוק ומפציצים אסטרטגיים. דבר שהוגדר אז על ידי הבריטים כ"פגיעה חסרת תקדים בביטחון הלאומי".