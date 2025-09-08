מחלקת המדינה האמריקאית גינתה את הפיגוע הקטלני בירושלים, כינתה אותו "פיגוע טרור אכזרי", הביעה תנחומים למשפחות הקורבנות והדגישה כי ארה"ב תמשיך לעמוד לצד ישראל במאבקה בטרור.

מחלקת המדינה האמריקאית פרסמה הודעת גינוי חריפה לפיגוע הקטלני שאירע בצומת רמות בירושלים. בהודעה כינתה ארה"ב את האירוע "פיגוע טרור אכזרי", והבהירה כי היא עומדת לצד ישראל במאבקה בטרור.

"אנו עוקבים מקרוב אחר המצב בירושלים בעקבות הפיגוע האכזרי שהתרחש הבוקר בצומת רמות," נמסר ממחלקת המדינה. "תפילותינו נתונות לקורבנות ולבני משפחותיהם. ארצות הברית מגנה טרור מכל סוג, ותמשיך לעמוד לצד ידידתנו ישראל." מסרה מחלקת המדינה, המקבילה למשרד החוץ.

מעבר לגינוי כנגד הפיגוע עצמו, הודיעה ארה"ב כי תמשיך לעמוד לצד "ידידתה ישראל" והבהירה כי תתמוך ב"מאבקה בטרור".