תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד למעורבות בפיגוע הירי הרצחני הבוקר (שני) בשכונת רמות בירושלים. בפיגוע נרצחו שישה ונפצעו למעלה מ-20.

ממשטרת ישראל נמסר: "חקירת הפיגוע בשב"כ ובמשטרה נמשכת במטרה למצות את הדין עם כל מי שימצא שהיה מעורב בפיגוע הטרור שהתרחש הבוקר שהובילו למספר נרצחים ולמעלה מ-20 פצועים. בתוך כך, תוגברה הפעילות המשטרתית המבצעית בגזרת מחוז ירושלים במערכי השיטור ובגזרות השונות, לשמירת הביטחון והסדר וכן, למניעה, לתגובה מהירה ולטיפול בחריגים".

צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.

הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים מנשק מסוג קרלו. הם ירו במשך שניות ארוכות, עד שנוטרלו וחוסלו בירי על ידי לוחם בחטיבת חשמונאים ועוד אברך חרדי שמחזיק אקדח ברישיון.