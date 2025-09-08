תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד למעורבות בפיגוע הירי הרצחני הבוקר (שני) בשכונת רמות בירושלים. בפיגוע נרצחו שישה ונפצעו למעלה מ-20.
ממשטרת ישראל נמסר: "חקירת הפיגוע בשב"כ ובמשטרה נמשכת במטרה למצות את הדין עם כל מי שימצא שהיה מעורב בפיגוע הטרור שהתרחש הבוקר שהובילו למספר נרצחים ולמעלה מ-20 פצועים. בתוך כך, תוגברה הפעילות המשטרתית המבצעית בגזרת מחוז ירושלים במערכי השיטור ובגזרות השונות, לשמירת הביטחון והסדר וכן, למניעה, לתגובה מהירה ולטיפול בחריגים".
צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.
מחבלים למוותתתתת
לשלוח את כל המשפחה שלו 10 דורות אחורה קיבינימט ולהעביר זכויות על האדמות שלהם למשפחות שנרצחו!!!!!!15:19 08.09.2025
