פרטים נוספים על האירוע הקשה בו נהרגו ארבעת לוחמי השיריון. עם אור ראשון 3 מחבלים מתקרבים למגנן של גדוד 50 ומצליחים להשליך מטען לתוך פתח הטנק והורגים את כל ארבעת אנשי הצוות

ישראל במלחמה היום ה-702. המלחמה בעזה ממשיכה לגבות קורבנות וכעת מותרים לפרסום פרטים נוספים על התקרית הקשה בה נהרגו ארבעת לוחמי השיריון.

החללים הם סמ״ר אורי למד (Uri Lamed), בן 20, מתל מונד, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401), סמל גדי כוטל (Gadi Cotal), בן 20, מקיבוץ אפיקים, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401) וסמל עמית אריה רגב (Amit Arye Regev), בן 19, ממודיעין-מכבים-רעות, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת ׳עקבות הברזל׳ (401).

זה קורה הבוקר (ב'), סמוך לשעה 06:00 – עם אור ראשון. כוח מגדוד 50 של צוות הקרב החטיבתי מחטיבה 401 הפועל תחת אוגדה 162 חוזר לאזור המגנן לאחר פעילות משימתית בגזרת כפר ג'באליה, בצפון הרצועה. בכניסה למגנן מוצב טנק ובו ארבעה לוחמים.

בשלב כלשהו 3 מחבלים, שלא ברור איך הגיעו כל כך קרוב למגנן, מתקרבים לטנק משליכים מטען לתוך הפתח ומתחילים לברוח.

הכוח מגדוד 50 מבחין במחבלים, ומנהל איתם קרב, כשלפחות מחבל אחד חוסל. הכוח מזעיק גם רחפנים גם צוות טנק סמוך יורה לעברם. במשך שעות ארוכות נערכו סריקות במקום כדי לזהות את החולייה.

גורם בצה"ל מציין כי בניגוד לאירוע קודם בחאן יונס בו חדרו המחבלים לתוך המגנן, הפעם, הטנק עמד מבחוץ והמחבלים התקרבו והשליכו מטען לתוך הכלי, כפי שהיה באירועים קודמים עם נגמשי מרכבה (נמ"ר). כתוצאה מהמטען הקטלני נהרגו כל ארבעת הלוחמים מצוות הטנק.