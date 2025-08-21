בצה"ל השלימו את חלקו הראשון של תחקיר אירוע חדירת המחבלים בחאן יונס, כשאמרו כי "אמנם נחדרנו, אבל עצם העובדה שהמחבלים לא הצליחו במשימתם והכח הדף אותם היא החשובה"

התחקיר הראשוני של צה"ל על אירוע חדירת המחבלים למגנן כפיר שהתרחש אתמול (רביעי) בחאן יונס מלמד כי מדובר באירוע מורכב של 15 מחבלים שחודרים למגנן של צה"ל.

גורם בצה"ל אומר שעצם העובדה שחדרו למגנן זה לא טוב, אבל הנחישות והגבורה של הלוחמים ובמבחן התוצאה ש-15 מחבלים חוסלו (9 מהם שחדרו למגנן ועוד לפחות 6 מחבלים שחוסלו מסביב) התוצאות טובות.

"האירוע הזה מלמד על גבורה של המפקדים והלוחמים" אומר קצין בצבא. "אמנם נחדרנו, אבל עצם העובדה שמחבלים לא הצליחו במשימתם והכח הדף אותם היא החשובה".

מפרטי האירוע לומדים שהאירוע התחיל סביב השעה 9:00 בבוקר, כאשר 15 מחבלים יצאו מפיר שהיה במרחק של 40 מטר מהמגנן. בשלב הזה המחבלים התפצלו לשלוש קבוצות, כשחלקם פונים לעבר בית דמה. כח נוסף של מחבלים פונים לעבר בית סגן מפקד הפלוגה, ומתחילה לחימה אותה מנהל מפקד המחלקה – לחימה שמתרחשת גם במגנן וגם בתוך המבנה.

מיד מופעלת התראה לחדירת מחבלים וכוחות רבים זורמים למקום, כולל טנקים וחי"ר. בשלב זה נפצעו 3 לוחמים, בהם אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח קל.

חיבול המחבלים בכפר עם חטיבת כפיר (דובר צה"ל)

כוחות העתודה הגיעו למרחב המגנן ונלחמו גם הם כנגד המחבלים – ואחרי כשעתיים, בהם חוסלו 15 מחבלים, הסתיים האירוע. על גופות המחבלים נמצאו ווסטים,נשק קל, רימונים, מטענים, טילים ואפילו אלונקה שנמצאה בבית הדמה – ככל הנראה לחטיפת חיילים.

בצה"ל אומרים שהופקו לקחים בהם שיטת המיגון, פריסת הכוחות ועוד. בנוסף הובהר כי תיחקור האירוע ימשך.