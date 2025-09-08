מח"ש פנתה למפכ"ל המשטרה בהמלצה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד מפקד תחנת גלילות וסגנו, שנחקרו בפרשת הפצת העלונים בבית הכנסת של יולי אדלשטיין

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) פנתה היום (שני) למפכ"ל המשטרה בהמלצה לנקוט בצעדים משמעתיים נגד מפקד תחנת גלילות וסגנו, שנחקרו בפרשת הפצת העלונים בבית הכנסת בו מתפלל ח"כ יולי אדלשטיין לפני כשנה, וכן בהמלצה לבצע הפקת לקחים מערכתית מהאירוע.

בצד זאת, הוחלט שאין מקום להעמיד לדין פלילי את השניים. ההחלטה התקבלה על דעת פרקליט המדינה והמשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים. כזכור, בספטמבר שעבר הגיעו שלוש נשים לבית הכנסת בו מתפלל ח״כ אדלשטיין בת"א, והניחו פלאיירים עם תמונות החטופים ועם תמונתו של אדלשטיין בהיותו אסיר ציון והכיתוב "שלח את עמי".

למחרת נעצרו הנשים בחשד לעבירות של התפרצות וקשירת קשר לביצוע פשע, והובאו לתחנת משטרת גלילות לצורך חקירתן באזהרה. זאת, על יסוד תשתית ראייתית דלה ביותר שלא נבדקה ובחריגה לכאורה מנהלי המשטרה. בעקבות זאת, נפתחה במח"ש חקירה מעמיקה, במסגרתה בוצעו מכלול פעולות חקירה וכן נחקרו באזהרה מפקד תחנת גלילות, סנ"צ יניב וולבוביץ', וסגן מפקד התחנה, רפ"ק משה קרסקו.

לאחר בחינת חומר הראיות נקבע, כי נפלו פגמים משמעותיים בהתנהלותם המקצועית של הקצינים באשר לטיפול באירוע, תהליכי קבלת ההחלטות והבסיס להן, ובאופן ניהול החקירה. עם זאת, נקבע שהתנהלותם אינה מגבשת תשתית להעמדתם לדין פלילי בעבירה של שימוש לרעה בכוח המשרה.