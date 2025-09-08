התרעות של חדירת כטב"מ חות'י נשמעו באזור התעשייה רותם ובעיר דימונה, שני המקומות הסמוכים לקריה הגרעינית. מוקדם יותר יורט כטב"מ ליד שדה התעופה רמון

החות'ים ממשיכים בירי הכטב"מים. בדקות האחרונות, הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין בדרום הנגב.

ההתרעות הופעלו באזור דימונה ואזור התעשייה רותם, הסמוכים לכור הגרעיני בדימונה. הכטב"מ יורט על ידי חיל האוויר.

מצה"ל נמסר: "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר במרחב דרום הנגב, חיל האוויר יירט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מתימן. כמו כן, יורט כלי טיס נוסף ולא הופעלו התרעות על פי מדיניות. יירוט הכלים מצטרף ליירוט הנוסף שבוצע מוקדם יותר היום במרחב הערבה".

מוקדם יותר היום, נורו שני מיירטים לעבר מטרות באילת, כרבע שעה לאחר מכן נשמעה התרעת כטב"מים בשדה התעופה רמון, בו התפוצץ אתמול כטב"מ באולם הנוסעים וגרם לנזק. כעת זהו כטב"מ שלישי (לפחות) היום, והשני שמפעיל התרעות.