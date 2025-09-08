השר סמוטריץ' בתגובה לפיגוע: "הרשות הפלסטינית צריכה להיעלם מהמפה והכפרים מהם יצאו המחבלים צריכים להיראות כמו רפיח ובית חאנון".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כותב בתגובה לפיגוע הבוקר בירושלים:

"פיגוע קשה ונורא.

אנשים שיצאו למקום עבודתם ולימודם נרצחו בדם קר על ידי מחבלים נאלחים באכזריות נוראה וגבורה של לוחם ואברך אמיצים שחתרו למגע וניטרלו את המחבלים ובכך ככל הנראה, מנעו פיגוע גדול עוד יותר.

מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם רשות פלסטינית שמגדלת ומחנכת את ילדיה לרצח יהודים.

הרשות הפלסטינית צריכה להיעלם מהמפה והכפרים מהם יצאו המחבלים צריכים להיראות כמו רפיח ובית חאנון".

בפיגוע הבוקר בצומת רמות בירושלים נרצחו חמישה בני אדם מירי שביצעו 2 מחבלים כלפי אוטובוס ועוד עשרות נפצעו.