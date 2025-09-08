בעקבות פיגוע הירי בצומת רמות, צה"ל החל בכיתור הכפרים הפלסטינים מצפון מערב לירושלים. ההנחה היא כי שני המחבלים הגיעו מאזור רמאללה

פיגוע הירי בצומת רמות. צה"ל החל בכתר על הכפרים הפלסטינים מצפון לירושלים, מדרום מערב לעיר רמאללה, מתוך הבנה שמשם יצאו שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הרצחני בו נרצחו 5 בני אדם ונפצעו עוד כ-20.

הפעילות מתחילה בכפרים שנמצאים בין כביש 1 לגבעת זאב: בידו, בית דוקו, איענאן וקטנה. בשירות הבטחון מעריכים כי המחבלים יצאו מהכפרים ביו"ש, והגעתם לצומת רמות, מלמדת כי הגיעו מצפון לירושלים. עד כה זהותם המלאה עוד לא ברורה.

מצה"ל נמסר: "בהמשך לפיגוע הירי בצומת רמות מוקדם יותר היום (ב׳), כוחות צה״ל הוקפצו למרחב ומבצעים סריקות אחר חשודים בשיתוף עם משטרת ישראל. במקביל, כוחות צה״ל מכתרים כעת מספר כפרים בפאתי רמאללה לסיכול טרור, מבצעים תחקורים וסריקות בשטח וחיזוק מאמץ ההגנה בקו התפר".

שני המחבלים עלו לאוטובוס והתחילו לירות

מפרטים ראשוניים על פיגוע הירי הקשה בצומת עולה כי שני המחבלים עלו על קו אוטובוס מספר 62.

שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.

מד"א עדכנו על 4 נרצחים בפיגוע: "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 4 הרוגים, בהם גבר כבן 50 ו-3 גברים כבני 30 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות".

לאחר זמן קצר עדכנו על מותה של פצועה אנוש כבת 45.