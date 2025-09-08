חבר הכנסת יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות הגיב לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו 4 ונפצעו 11 נוספים: "נ ק מ ה!"

חבר הכנסת יו"ר ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון, צבי סוכות הגיב היום (שני) לפיגוע הרצחני בשכונת רמות בירושלים בו נרצחו ארבעה ונפצעו 11 נוספים: "נ ק מ ה!".

גם יו"ר האופוזציה יאיר לפיד הגיב כשכתב: "פיגוע נורא הבוקר בירושלים שבו נרצחו ארבעה ישראלים חפים מפשע. אני מחזק את כוחות הביטחון במאמציהם לסיכול הטרור. שולח תנחומים עמוקים למשפחות הנרצחים והחלמה מהירה לפצועים".

עוד באותו נושא המחבלים עלו על האוטובוס והתחילו לירות, עד שנוטרלו 10:50 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

יו״ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, ח״כ מירב בן ארי: "פיגוע רצחני בירושלים, טיל חותי על נתב"ג, שוטר נרצח בעת מילוי תפקידו, רקטות בדרום. ‏זו הממשלה הכושלת ביותר בבטחון אישי. ‏רק נרצחים, הרוגים ופצועים. ‏אפס מדיניות, אפס הנהגה, קמפיין שלם עשו על בטחון, "בעל הבית" וכל השקרים שלהם. ‏זו התוצאה שחדלי אישים עוסקים בבטחון המדינה".

המחבלים עלו על אוטובוס וירו על הנוסעים

בפיגוע שני המחבלים עלו על אוטובוס קו 62 של חברת סופרבוס, והחלו לירות על הנוסעים. הם נוטרלו וחוסלו בירי, בשלב זה לא ידוע האם על ידי אזרחים חמושים או שוטרים שהיו במקום. נבדקת עדות לפיה המחבלים עלו לאוטובוס במסווה של מבקרי נסיעה.

מד"א עדכנו על 4 נרצחים בפיגוע: "לאחר ביצוע בדיקות רפואיות חובשים ופראמדיקים של מד"א קובעים את מותם של 4 הרוגים, בהם גבר כבן 50 ו-3 גברים כבני 30 ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, 5 פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים במצב קל מרסיסי זכוכיות".

תחנות האוטובוס בצומת רמות, נמצאות בצומת הרחובות גולדה ויגאל ידין, ובתחנות ישנן עשרות נוסעים בכל יום, שמגיעים מאזור רמות לכיוון מרכז העיר או לכיוון סנהדריה והגבעה הצרפתית. בסמוך לתחנות ההסעה יש את התחנה המרכזית החדשה 'הארזים' שמשרתת את קווי האוטובוס של הריכוזים החרדיים.