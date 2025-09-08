הרצוג, ימריא לביקור רשמי בלונדון, מטרת הביקור היא לעודד ולחזק את הקהילה היהודית הנמצאת תחת מתקפה קשה וגל אנטישמיות

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, ימריא מחר (שלישי) בלילה,לביקור רשמי בלונדון, וצפוי לשוב לארץ ביום שישי. מטרת הביקור היא לעודד ולחזק את הקהילה היהודית הנמצאת תחת מתקפה קשה וגל אנטישמיות.

הנשיא הוזמן על ידי הארגונים המובילים בקהילה לשאת את הנאומים המרכזיים בכנסים גדולים של הקהילה, שיעמדו בסימן סולידריות ותמיכה במדינת ישראל והמאבק באנטישמיות.

עוד באותו נושא מוסלמית אנטי ישראלית מונתה לשרת הפנים בבריטניה 22:42 | יאיר אמר 7 0 😀 👏

מלשכת הנשיא נמסר כי בפגישותיו המדיניות יתמקד הנשיא בקידום המאמצים הבינלאומיים לשחרור החטופים, לצד סוגיות מדיניות נוספות. במסגרת הביקור ייפגש הנשיא עם חברי פרלמנט, גורמי ממשל, משפיענים, מעצבי דעת קהל ותקשורת.

לפני יומיים בצעד היסטורי, מינה ראש הממשלה קיר סטארמר, את שבנה מחמוד, מוסלמית אנטי ישראלית לשרת הפנים של בריטניה. המינוי ממצב אותה אותה כאישה המוסלמית הראשונה שמחזיקה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית, אחרי שכיהנה זמן קצר כשרת המשפטים.

בצעד היסטורי, מינה ראש הממשלה קיר סטארמר, את שבנה מחמוד, מוסלמית אנטי ישראלית לשרת הפנים של בריטניה. המינוי ממצב אותה אותה כאישה המוסלמית הראשונה שמחזיקה בתפקיד כה בכיר בממשלה הבריטית, אחרי שכיהנה זמן קצר כשרת המשפטים.