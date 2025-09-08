ישיבת "עוד יוסף חי" יחד עם יוסי דגן וח"כ סוכות פנו לשר הביטחון בבקשה לשהות בראש השנה בקבר יוסף. השר בתגובה: אתייעץ ואשקול זאת

ישיבת 'עוד יוסף חי' יחד עם ח"כ סוכות וראש מועצת שומרון יוסי דגן פנו לשר הביטחון בבקשה לאפשר לתלמידי הישיבה לחגוג את ראש השנה בקבר יוסף – השר בוחן את הבקשה ושוקל לאשרה. יוסי דגן: "25 שנה של הפקרה – הגיע זמן תיקון". צבי סוכות: "מצפים מהממשלה לאשר".

בימים האחרונים פנו ראש ישיבת 'עוד יוסף חי' הרב יוסי אליצור, ראש מועצת שומרון יוסי דגן וח"כ צבי סוכות לשר הביטחון ישראל כ"ץ בבקשה כי יאפשר לתלמידי הישיבה השוכנת כיום בישוב יצהר, לחגוג את ראש השנה בקבר יוסף בשכם. נזכיר, כי בשנת 2000 עם פרוץ האינתיפאדה השנייה פונתה הישיבה ממתחם הקבר תוך הפקרתו למוות של לוחם מג"ב מדחת יוסף ז"ל. כך פורסם הבוקר לראשונה ב"ידיעות אחרונות".

מלשכת שר הביטחון נמסר בתגובה לפרסום: "לאור החשיבות הרבה של תפילות יהודים בקבר יוסף הצדיק, שר הביטחון יבחן את הנושא ויקבל החלטה לאחר התייעצות עם גורמי הביטחון".

במכתבם קראו לשר כ"ץ לאשר את שהיית הישיבה במתחם במהלך ראש השנה כמו בעבר: "כידוע לפי החוק ישיבת 'עוד יוסף חי' אמורה לשהות בקבר יוסף באופן יומיומי, והיא ערוכה ומצפה לשוב בכל יום למקומה הטבעי. "בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים". הגיע העת שמשרד הבטחון בהובלתך יתקן את המצב, ויעביר מסר חשוב כי עם ישראל חי וזוכר היטב את המקומות הקדושים לו, ולא יפקיר אותם שוב".

"שמחנו לשמוע בדיון בועדת החוץ והבטחון של הכנסת מנציג משרד הבטחון שהמשרד מתכוון לאפשר כניסה יומיומית לקבר יוסף. לאור המדיניות התקיפה של צה"ל ביו"ש בהנחייתך, ולרגל מלאות עשרים וחמש שנה בדיוק לנטישת מדינת ישראל את מתחם ישיבת עוד יוסף בקבר יוסף, נבקשך לאפשר לקהילת הישיבה לחגוג את ימי ראש השנה הקרוב במתחם הישיבה, כפי שהיינו עושים בקביעות עד לערב ראש השנה תשס"א".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "בראש השנה לפני 25 שנים, ב7.10 הראשון בשנת 2000, נתן אהוד ברק את אחת ההנחיות המבישות בתולדות צה"ל, שהצית את גל הטרור הנוראי של האינתיפאדה הראשונה, לפנות את קבר יוסף, לאחר שמדחת יוסף הי"ד הופקר לדמם למוות. תלמידי ישיבת עוד יוסף חי פונו ממתחם קבר יוסף. 25 שנים יותר מידי, של הפקרת המקום הקדוש. הגיע הזמן לתקן את העוול. אנחנו מצפים ממשלת ישראל, דווקא בראש השנה, היום שבו ננטש קבר יוסף, להתחיל את השיבה והתיקון, בדרך לחזרה מלאה לקבר יוסף. אדוני השר קבל את ההחלטה ההגיונית והנכונה – לאפשר לישיבת 'עוד יוסף חי' שפונתה לשוב למקומה הטבעי. קבר יוסף אפילו לפי הסכמי אוסלו הארורים אמור להיות בידינו לגמרי, הגיע זמן תיקון".

ח"כ סוכות מסר: "לפני 25 שנה נטשה מדינת ישראל את קברו של יוסף הצדיק שהוא נכס היסטורי לעם ישראל. אנו מצפים מהממשלה לאשר כבר בראש השנה הקרוב את הנוכחות היהודית הקבועה בקבר יוסף. מדובר באירוע סמלי בו יבוטל הפרס שניתן לטרור בנטישת הקבר".

מישיבת עוד יוסף חי נמסר: "עשרים וחמש שנה הם זמן ארוך, ארוך מידי, בו יוסף בבית האסורים. ברוך ה' יש התקדמות גדולה בעם ישראל, ויוסף הצדיק קורא לנו מן הבור – "את אחי אנכי מבקש". אנחנו מודים לכל הפועלים והמסייעים לחזרת הישיבה למקומה הטבעי – ובכך גם להפסיק את הפרס המביש שניתן לטרור. ברכת יוסף – איש מצליח, לכל הפועלים למען עם ישראל, תחל שנה וברכותיה".