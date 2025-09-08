הספרדי בן ה-22 זכה בטורניר הגראנד סלאם השישי בקריירה, ונקם ביריבו האיטלקי על ההפסד בווימבלדון ביולי האחרון

קרלוס אלקרס ויאניק סינר נפגשו בגמר גראנד סלאם בפעם השלישית השנה, הפעם בארצות הברית. הפעם ידו של הספרדי הייתה על העליונה עם 1:3( 2:6, 6:3, 1:6 ו-4:6). זה היה אליפות ארה"ב השנייה שלו והגראנד סלאם השישי שלו כשהוא בן 22 בלבד.

בעקבות הניצחון אלקרס עקף את יריבו בדירוג העולמי וזכה בחמש מיליון דולר. עשרות סלבס היו במשחק בניו יורק כולל טראמפ, סטף קרי, פפ גווארדיולה ועוד.

הנקמה מוגשת קרה: סינר ניצח בקרב הענקים וזכה בווימבלדון

מלך ספרד פליפה השישי, בירך את הזוכה המאושר: "ברכות קרלוס אלקראס! אתה מספר 1. עוד גראנד סלאם שמצטרף לקריירה האדירה שלך, הישג שהופך את כל הספורט הספרדי לגאה. תודה על עוד ניצחון היסטורי".

גם מועדון הכדורגל ריאל מדריד אותו אוהד אלקרס הוציא הודעה רשמית: "מזל טוב על הזכייה השנייה שלך באליפות ארה"ב, הגראנד סלאם השישי שלך, והדירוג הראוי שלך במקום הראשון בעולם. אנחנו, ריאל מדריד, תמיד לצידך וגאים בך מאוד. מזל טוב, אלוף".

לפני חודשיים נפגשו שני המדורגים במקום הראשונים בעולם לגמר ווימבלדון שהבטיח הרבה וקיים עוד יותר. בסיומו סינר נקם באלקראס על ההפסד ברולאן גארוס, וניצח 1:3 בדרך לזכייה ראשונה אי פעם בתואר הנחשק.