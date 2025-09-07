ספרד צפויה להצביע על צעדים חריפים נגד ישראל: אמברגו נשק מוחלט, הכרזת נתניהו ושרים כ"בלתי רצויים", ואף ניתוק יחסים דיפלומטיים

שלטון השמאל הספרדי ממשיך לפעול באופן נחרץ נגד ישראל: ממשלתו של ראש הממשלה פדרו סאנצ’ז צפויה להצביע בימים הקרובים על חבילת צעדים חריפים שמכוונים נגד ישראל, ביניהם אמברגו נשק, החרמת דיפלומטים, וניתוק קשרים אחרים.

לפי הדיווחים בספרד, ממשלת השמאל מתכננת להטיל אמברגו נשק מוחלט על ישראל – "ללא יוצאי דופן". נוסף לכך, על הפרק עומדת הצעה להכריז על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ’ כ"אישים בלתי רצויים" (persona non grata).

צעד נוסף שצפוי לעלות להצבעה הוא איסור כל גישה לספינות ישראליות או כאלה המספקות נשק לישראל לעגון בנמלי המדינה.

בממשלת ספרד נשקלת גם אפשרות של ניתוק מלא של היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, לצד החזרת השגרירה מתל אביב ואיסור על השתתפות חברות ישראליות במכרזים ממשלתיים. ההצבעה צפויה להתקיים ביום שלישי הקרוב.

ממשלת השמאל תחת ראש הממשלה סאנצ'ז יוצאת כנגד ישראל באופן תדיר. במהלך הפגנות קפלן שיגר סאנצ'ז מסר מוקלט בתמיכה במפגינים כנגד הממשלה, ומאז תחילת המלחמה יצא באופן תדיר כנגד פעולות ישראל.

גורמי אופוזיציה בספרד מייחסים את מעשיו של סאנצ'ז לבעיות פליליות אשר הוא ואשתו סובלים ממנה במדינה, ובניסיון להסיח את הדעת מהחקירות אל תוך סביבתו.