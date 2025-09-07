ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נפגש בנפרד עם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ועם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, וקרא להם לאחד את מפלגותיהם תחת מפלגה גדולה בראשותו. כך דווח הערב ב"כאן חדשות" על ידי יערה שפירא.

על פי הדיווח, בנט שואף להשלים את האיחוד בטווח של כמה שבועות או חודש, במטרה לייצר בהקדם מפלגה גדולה שתסמן לציבור אלטרנטיבה שלטונית לראש הממשלה בנימין נתניהו.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

ארכיון

ליברמן, שהתבקש להגיב לפני כשבוע וחצי, השיב לבנט שיחליט על איחודים בסמוך למועד הבחירות. איזנקוט, מצידו, אמר היום שיבחן את הרעיון בהמשך, כשבסביבתו קיים חשש שאיחוד פוליטי מוקדם מדי עלול לשרת את נתניהו בקמפיין נגדם.