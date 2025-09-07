חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.09.2025 / 21:06

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נפגש עם ליברמן ואיזנקוט במטרה לשכנעם לאחד כוחות תחת מפלגה אחת כשהוא עומד בראש. כך הם השיבו לו

תגיות: אביגדור ליברמן, איחוד, בחירות 2026, גדי איזנקוט, נפתלי בנט