ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, נפגש בנפרד עם יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, ועם חבר הכנסת והרמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, וקרא להם לאחד את מפלגותיהם תחת מפלגה גדולה בראשותו. כך דווח הערב ב"כאן חדשות" על ידי יערה שפירא.
על פי הדיווח, בנט שואף להשלים את האיחוד בטווח של כמה שבועות או חודש, במטרה לייצר בהקדם מפלגה גדולה שתסמן לציבור אלטרנטיבה שלטונית לראש הממשלה בנימין נתניהו.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
ליברמן, שהתבקש להגיב לפני כשבוע וחצי, השיב לבנט שיחליט על איחודים בסמוך למועד הבחירות. איזנקוט, מצידו, אמר היום שיבחן את הרעיון בהמשך, כשבסביבתו קיים חשש שאיחוד פוליטי מוקדם מדי עלול לשרת את נתניהו בקמפיין נגדם.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
סיני
חלומות21:15 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רשל שפירא
זה לא איחוד. כל אחד מכם רוצה להיות ראש ממשלה. בוגדים21:18 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רון
בתגובה ל: רשל שפירא
חתיכת חלאה גנב קולות לא שכחנו את זה מנובל21:32 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוחנן
בנט מנסה לרמות את ליברמן ואזינקוט רוצה להיות ראש ממשלה על חשבון אייזנקוט שהצהיר שהוא מועמד לראשות הממשלה בנט גנב נוכל שקרן יש ארכיון כולם יודעים כמה נוכל הוא21:12 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
תעשו הכל למען מדינת ישראל חייבים ממשלה שעובדת עבור אזרחיה כולם ולמען עתיד ילדינו ונכדינו21:32 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רשל שפירא
זה לא איחוד. כל אחד מכם רוצה להיות ראש ממשלה. בוגדים21:18 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רון
בתגובה ל: רשל שפירא
חתיכת חלאה גנב קולות לא שכחנו את זה מנובל21:32 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
סיני
חלומות21:15 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוחנן
בנט מנסה לרמות את ליברמן ואזינקוט רוצה להיות ראש ממשלה על חשבון אייזנקוט שהצהיר שהוא מועמד לראשות הממשלה בנט גנב נוכל שקרן יש ארכיון כולם יודעים כמה נוכל הוא21:12 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר