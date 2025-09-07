חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 07.09.2025 / 20:04

בתחקיר ראשוני של חיל האוויר, התברר כי הכטב"ם שנפל בנמל התעופה רמון זוהה במערכות, אך לא סווג כאויב, ולכן לא יורט ולא הופעלה התרעה

