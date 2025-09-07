חיל האוויר פרסם תחקיר ראשוני בנוגע לנפילת כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם) בנמל התעופה רמון מוקדם יותר היום, שנורה מתימן על ידי ארגון הטרור של החות'ים.
על פי התחקיר, הכטב"ם זוהה במערכות חיל האוויר, אך לא סווג ככטב"ם אויב. כתוצאה מכך, לא הופעלו מערכות היירוט וההתרעה באזור.
אין אינדיקציה לתקלה טכנית
בתחקיר הראשוני לא נמצאה אינדיקציה לתקלה טכנית במערכות הגילוי של חיל האוויר. כעת, עתיד להתבצע תחקיר מעמיק נוסף בנושא, במטרה להבין כיצד התקלה האנושית התרחשה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
מיקי
נשמע כמו חירטוט "בלוני הגז" של האיראנים. "נראה" מה "נראה" זה בא מהיכן מהארגז של חסמבה ?20:34 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
נשמע כמו חירטוט "בלוני הגז" של האיראנים. "נראה" מה "נראה" זה בא מהיכן מהארגז של חסמבה ?20:34 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר