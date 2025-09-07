לאור סקרים המנבאים הצלחה לרשימה משותפת לבנט ואיזנקוט, נפגשו היום בנט ואיזנקוט "ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל"

לאור המצב בסקרים וההמלכה של בנט ואיזנקוט בראשות מפלגות שירכיבו את גוש המרכז שמאל בממשלה הבאה, כולל סקרים המנבאים הצלחה לאיחוד בין השניים, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, נפגש היום (א') עם רא״ל (במיל׳) גדי איזנקוט.

השניים שוחחו על המלחמה בעזה והדחיפות בהשבת החטופים, על ההידרדרות במצבה הבינלאומי של מדינת ישראל ובפעולות ליצירת הנהגה חדשה וטובה לישראל, שתאחד את העם, תבצר את הביטחון ותשקם את המדינה.

פגישה זו הינה בהמשך למספר פגישות שקיימו השניים בשבועות האחרונים וכחלק מתכנית ההיערכות המתואמת להחלפת הממשלה.

בסוף השבוע פורסם כי ליברמן גם הוא נמצא כעת במסע פגישות עם ראשי מפלגות האופוזיציה בהווה ואולי גם בעתיד, לצורך הקמת רעיון "הגוש הציוני". לאחר שליברמן עצמו קיים פגישות