חברת ס.מ קסטל תעשיות מזון בע"מ מזהירה את הציבור מפני חשד לזיוף של המוצר "דבש הרי גליל". החברה פרסמה הודעה ללקוחותיה, בה היא מבהירה כי המוצר המדובר, המזוהה עם תוויות שלה, לא יוצר במפעליה.
על פי ההודעה, המוצר המזויף נמצא כעת בדרכי השיווק, והציבור מתבקש שלא לצרוך אותו בשל החשש לבטיחותו. בחברה מציינים כי הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות לטיפול בנושא.
לקוחות שברשותם נמצא המוצר המדובר מתבקשים לפנות לחברת ס.מ קסטל תעשיות מזון בע"מ לצורך בירור נוסף. החברה צירפה תמונות של המוצר המזויף כדי להקל על זיהויו.
