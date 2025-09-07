עדי רן ואיתי בירמן בסינגל חדש “הנשמות הטהורות” – שיר על נפילות והתמכרויות מול “סם החיים”, אור התורה שמרים וממלא את האדם.

הזמר עדי רן משתף פעולה עם היוצר איתי בירמן ומשיקים יחד את הסינגל החדש “הנשמות הטהורות”. את המילים כתב בירמן, והלחן נוצר יחד עם אבשלום דריקס ועידו שקד.

האזינו לשיר – " הנשמות הטהורות":

השיר מתאר את מציאות החיים של הדור הנוכחי – ההתמכרויות האינסופיות שהעולם מציע, העליות, הנפילות, ושוב הנפילות. התחושה הראשונית אמנם מתוקה ומסחררת, אך מיד לאחר מכן מגיעות תחושות של תבוסה, פספוס וריקנות.

חיפוש אחר "סם החיים"

במרכז השיר ניצבת האבחנה שבין אשליות הבריחה לבין “סם החיים” שמוזכר במקורות – אור התורה והתלמוד. בדימוי עוצמתי מתוארת התורה כספינה השומרת על יורדי הים מפני מערבולות וסופות, וככוח שמרים את האדם וממלא אותו באור אינסופי.

בירמן מסביר: "המילים נכתבו מהלב, ואני תקווה שאצליח להעביר את המסר דרך השיר – להכניס את הנפש אל העולם הרוחני ולשאוף ל'שבתי בבית השם כל ימי חיי'."

חזון מוזיקלי ורוחני

הסינגל החדש מנסה לשלב בין מוזיקה עכשווית לבין מסרים רוחניים עמוקים, ולחבר בין סיפורו של דור מתמודד לבין מקור האור והחיים על פי התורה.