גורמים בכירים באוצר טוענים: לא קוצץ שקל ממשרד הנגב והגליל – וסרלאוף מנסה לסחוט כספים קואליציוניים נוספים "זו פוליטיקה קטנה״

אחרי ההאשמות החריפות של ח"כ יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', גורמים בכירים במשרד האוצר מגיבים ואומרים כי מדובר בטענות חסרות בסיס ובמהלך פוליטי שמטרתו להוציא כספים קואליציוניים נוספים.

גורמים בכירים במשרד האוצר הדגישו בשיחה עם סרוגים: "לא קיצצנו שקל אחד כשעוצמה יצאו מהקואליציה. הפלט מלפני שבועיים לקופסת הביטחון, שבו קוצץ לכולם, חל גם על משרד הנגב והגליל – והוא בכלל תקף לתקציב 2026. וסרלאוף מדבר על 'מאות מיליונים', אבל כל התקציב שלו הוא סדר גודל של 250–300 מיליון שקלים בלבד."

הגורמים אף הפנו אצבע מאשימה לעוצמה יהודית עצמה: "הפלט היחיד שקיצץ כסף ב-2025 הוא הפלט שעוצמה יהודית בעצמה הביאה בשבוע שעבר לממשלה, בעקבות ניהול כושל של כספי אבטחת מוסדות החינוך במשרד לביטחון לאומי."

"הוא רוצה לסחוט כספים"

באוצר טוענים כי העיתוי שבו בחר וסרלאוף להעלות את הטענות אינו מקרי: "הוא רוצה לסחוט כספים קואליציוניים נוספים משום שבתקציב של 2025 עוצמה היו בחוץ. כשהם נכנסו לממשלה חתמו על הסכם קואליציוני חדש, אבל לדברי גורמים בכירים במשרד הנגב והגליל בשיחות עם גורמים באוצר – 'חנמאל זרק אותנו ולא דאג לנו לתקציב'."

על סדר היום בממשלה

בכירי האוצר הבהירו כי ישנה חשיבות עליונה לאישור התקציבים שיעלו היום בממשלה:

תקציב מלחמה

תקציב לנפגעי פעולות איבה

תקציב למילואימניקים

לדבריהם: "כששרי עוצמה יהודית עושים (שוב) הופעת נגד אופוזיציונית, הם רוצים לדפוק את כל הרשימה הזו."