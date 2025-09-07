יובל דיין משחררת את השיר החדש “מה שהיה היה” שכתבה והלחינה עם לידור סולטן, לקראת מופע מיוחד באמפי שוני. במופע תסגור עשור ראשון בקריירה, תארח את ניר כנען ודיקלה ותציג חומרים חדשים לצד להיטים מוכרים.

לקראת המופע הקרוב באמפי שוני, יובל דיין חושפת שיר חדש – "מה שהיה היה", אותו כתבה והלחינה בחודש האחרון עם המוזיקאי לידור סולטן. החיבור ביניהם החל עוד בלהקה הצבאית לפני כעשור, וכעת הוא מתחדש בעבודה משותפת על המופע, אותו מפיק סולטן מוזיקלית.

האזינו לשירה החדש של יובל דיין – "מה שהיה היה":

עשור ראשון מסתיים

המופע באמפי שוני מסמן עבור דיין סגירת מעגל עם העשור הראשון בקריירה שלה, לצד פתיחת העשור הבא. "קצת באיחור… בעקבות המלחמה, אבל כל עכבה לטובה".

במהלך הערב תארח דיין את ניר כנען ודיקלה, שיגיעו להופעות אורח מיוחדות.

השיר החדש: מה שהיה היה

דיין מספרת על תהליך הכתיבה: "את השיר כתבתי יחד עם לידור סולטן. הכרנו בלהקה הצבאית, ואיכשהו ידעתי שהדרכים שלנו עוד יפגשו. למרות שהטקסט כואב, הוא נכתב ממקום שמשלים עם המציאות ומצליח להסתכל לאכזבה בעיניים. זו הדרך שלי לפנות מקום למשהו חדש."

בשיר היא מתארת מסע אישי של כאב, פרידה והשלמה, לצד אמונה מחודשת והבנה שהחיים ממשיכים הלאה:

“כי ראיתי הרים וגבעות איתך, איך זה פתאום ככה לא מסתדר? ראיתי את כל השדים שלך – איך אלוהים פתאום לא מתערב?”

המופע הקרוב

באמפי שוני תבצע דיין את השיר החדש לצד רפרטואר מוכר, ותשוב אל הבמה הגדולה במעמד חגיגי ומרגש.