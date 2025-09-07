ביסמוט מעביר מסר לחרדים וקבע שלושה דיונים מרתוניים השבוע על חוק הגיוס. המטרה:להגיע לחוק גיוס ולמנוע את נפילת הממשלה כבר אחרי הפגרה

ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פתחה הבוקר (ראשון) את הדיון הראשון מתוך שלושה מתוכננים השבוע על חוק הגיוס.

יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט (הליכוד), הודיע בסוף השבוע שעבר על לוח זמנים מואץ וגורמים בכירים סיפרו לסרוגים כי המהלך נועד לקדם את חוק הגיוס ולהעביר מסר ברור למפלגות החרדיות על רצינות הקואליציה – זאת ברקע ההצבעה הצפויה על תקציב "קופסת הביטחון", שבו מבקשת הממשלה את תמיכתן. אותו גורם אומר שבממשלה יש חשש גדול שללא חוק גיוס הממשלה תיפול בחודשיים הראשונים לאחר חזרתה מהפגרה, מה שמפיל על ח״כ ביסמוט לחץ נוסף.

כזכור – דיון סוער בשבוע שעבר

הסערה סביב חוק הגיוס ממשיכה לטלטל את הועדות בכנסת. בדיון שנערך בשבוע שעבר בוועדת החוץ והביטחון, שהייתה אמורה לנסח מתווה מוסכם לגיוס החרדים, איבד ביסמוט את השליטה והדיון הידרדר לצעקות ועימותים פוליטיים.

עוד באותו נושא היו"ר חדש, המחלוקות הישנות: ביסמוט קיבל לידיו פצצה פוליטית 18:09 | יותם דשא 18 0 😀 👏

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . שטרן מועדת חוץ וביטחון בשבוע שעבר

האירוע הדרמטי ביותר היה הרחקתו של ח"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) מהאולם, לאחר חילופי דברים עם היו"ר. זמן קצר לאחר מכן פרסם שטרן ציוץ חריף שבו האשים: "שני ח"כים מהליכוד הציגו מועמדות להחלפתו של יולי אדלשטיין: אחד חשוד באונס והשני רוצה לאנוס את ועדת חוץ וביטחון." הציוץ גרר סערה במערכת הפוליטית והחריף את המתיחות סביב החוק.