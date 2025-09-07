חשוד שהיה במעצר בית על פריצה בבית החולים האיטלקי בנצרת לרכבים, הפר את מעצר הבית ופרץ שוב לרכבים בבית החולים

האירוע התרחש ביום חמישי, 28 באוגוסט 2025, לפנות בוקר, התקבל דיווח במשטרת ישראל על התפרצות לשני רכבים שחנו מחוץ לבית החולים האיטלקי בנצרת. שוטר שמוצב בבית החולים במטרה לספק מענה מהיר לאירועים מסוג זה הגיע במהירות למקום האירוע. בסריקות שערך באזור, זיהה השוטר את החשוד במעשה.

החשוד ניסה להימלט מהמקום, אך לאחר מרדף רגלי קצר נעצר והועבר להמשך טיפול בתחנת המשטרה בנצרת. מבדיקת עברו של החשוד עלה כי הוא נמצא תחת מעצר בית מלא בהחלטת בית משפט, בגין תיקים קודמים של התפרצויות לרכבים, כולל אירועים דומים שהתרחשו באותו בית חולים בעיר.