שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיעו היום (ראשון) על הקמת ועדה ציבורית משותפת שתפעל לגיבוש מענה לאומי מקיף עבור פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. מטרת הוועדה היא לספק פתרונות כוללים ורגישים לצרכים המורכבים של הפצועים.
הוועדה הוקמה על רקע הגידול במספר הפצועים, והיא תפעל לקידום תהליכי שיקום, ליווי אישי, תמיכה נפשית ושילוב בחברה ובתעסוקה. הוועדה תבחן את הרחבת המענים הנדרשים כדי לשפר את השירות הניתן לפצועים, כולל הקצאת המשאבים המתאימים.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בראש הוועדה יעמוד פרופ' שלמה מור יוסף, ולצדו פרופ' יצחק שפירא שישמש כסגנו. בין חברי הוועדה ישנם נציגים ממשרד הביטחון, יו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן, נציגים ממשרד האוצר ומצה"ל, וכן מומחים בתחומי השיקום ובריאות הנפש.
תחומי הסמכות של הוועדה כוללים בחינת תהליך ההכרה כנכה צה"ל, טיפול רפואי ושיקום, בחינת מבנה התגמולים, תמיכה בבני משפחות הפצועים והגדרת אחריות משותפת של גורמים ממשלתיים, עסקיים וארגונים אזרחיים.
שר הביטחון כ"ץ הדגיש את החשיבות המוסרית של המהלך: "פצועי ופצועות צה"ל הם שליחי הציבור של כולנו, והחובה הלאומית היא להבטיח להם שיקום מלא. ההחלטה על הקמת הוועדה נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל. לא נשאיר אף אחד מאחור".
שר האוצר סמוטריץ' הוסיף: "חובתנו כלפי פצועי צה"ל היא מוחלטת. המהלך להקמת הוועדה הוא צעד משמעותי ליצירת מענה לאומי מקיף, מותאם למציאות החדשה, אשר ישלב את כל זרועות המדינה יחד". הוא הבטיח כי כל המשאבים הנדרשים יועמדו לרשותם של הפצועים.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שפוי אחד
מאמינים לכל מילה שלכם. כמו תמיד. ברור.10:09 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי אחד
מאמינים לכל מילה שלכם. כמו תמיד. ברור.10:09 07.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר