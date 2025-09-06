ביום ראשון צפוי בישראל ליקוי ירח מלא (Blood moon), שיקרה הפעם בשעות נוחות לצפייה. שימו תזכורת בטלפון וצאו החוצה לראות את הירח הופך לאדום

מוכנים לאחד ממחזות הטבע המרשימים של השנה? ביום ראשון (7 ספט') , צפוי להתקיים ליקוי ירח מלא, אירוע שמימי נדיר המכונה גם "Blood Moon" ("ירח דם"). במהלכו, הירח ייכנס כולו לתוך צל כדור הארץ ויקבל גוון אדמדם-נחושתי ייחודי.

בניגוד לליקוי חמה, הצפייה בליקוי ירח בטוחה לחלוטין ואינה דורשת כל ציוד מיוחד. כל מה שאתם צריכים זה לצאת החוצה, להרים את הראש לשמיים – וליהנות מהמופע.

מתי ואיך זה קורה?

הליקוי מתרחש כאשר כדור הארץ עובר בדיוק בין השמש לירח, כך שהירח נכנס לצל של כדור הארץ. זה לא משהו שקורה בכל חודש, כיוון שהמסלולים שלהם אינם נמצאים על אותו מישור. גם כשהירח נמצא בנקודה הנכונה, רק חלק קטן מהאור מצליח לעבור דרך האטמוספרה של כדור הארץ. האוויר שלנו מפזר את האור הכחול, ומשאיר רק את האור האדום לעבור. האור האדום הזה הוא שמאיר את הירח ומעניק לו את הגוון העמוק והמיוחד שלו.

הזמנים בישראל:

שימו לכם תזכורת בטלפון לשעות הבאות:

19:27 – תחילת הליקוי החלקי. הירח יתחיל להיכנס לצל ויתחיל להיראות כאילו משהו "נוגס" בו.

– תחילת הליקוי החלקי. הירח יתחיל להיכנס לצל ויתחיל להיראות כאילו משהו "נוגס" בו. 20:30 – תחילת הליקוי המלא. הירח יכוסה כולו בצל וייצבע בגוון אדום-נחושתי.

– תחילת הליקוי המלא. הירח יכוסה כולו בצל וייצבע בגוון אדום-נחושתי. 21:11 – שיא הליקוי. זהו השלב המרהיב ביותר, בו הירח יהיה במרכז הצל ויהיה אדום באופן בולט.

– שיא הליקוי. זהו השלב המרהיב ביותר, בו הירח יהיה במרכז הצל ויהיה אדום באופן בולט. 21:52 – סיום הליקוי המלא. הירח יתחיל לצאת מהצל ובהדרגה יחזור לצבעו הרגיל.

איפה כדאי לצפות?

היתרון הגדול של ליקוי ירח הוא שאין צורך בטלסקופים או משקפות כדי ליהנות ממנו. עם זאת, כדי לקבל את החוויה המושלמת, מומלץ למצוא מקום מרוחק מזיהום אור עירוני, כדי שהשמיים יהיו כהים ככל האפשר.

מקומות כמו מדבר יהודה, מצפה רמון או אזורים פתוחים ברמת הגולן יכולים להציע תצפית אידיאלית. אם אתם מעדיפים להישאר קרוב לעיר, גם חוף הים, טיילת או פארק גדול יכולים להתאים, כל עוד שדה הראייה פתוח לכיוון הירח. כדאי לוודא שאין עצים או בניינים גבוהים שיסתירו את המראה.

התארגנו מראש עם שמיכה, כוס תה חמה וחברה טובה – ובואו לחגוג את אחד ממופעי הטבע הנדירים ששווה לחכות להם.