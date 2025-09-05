מפקד פיקוד הדרום בביקור השבוע אצל לוחמי המילואים מחטיבת יפתח: ״כמפקד אני רוצה להגיד לכם שאני מקבל מכם כוחות. הנחישות שלכם היא שתכניע אותם״

מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ביקר השבוע (ד') באימון של חטיבת המילואים "יפתח" (11) במרכז הלאומי לאימונים ביבשה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . ביקורו של אלוף פיקוד הדרום בחטיבת יפתח. (צילום: דובר צה"ל)

במהלך הביקור מפקד פיקוד הדרום קיים שיח עם המפקדים והלוחמים בחטיבה, הדגיש את נחיצותם בלחימה ברצועת עזה וציין את הערכתו לכוחות בעת הזו ועל כך שהם מתייצבים לכל משימה ולכל קריאה.

מדברי מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור: "חשוב היה לי לבוא לפה לדבר איתכם לפני הכניסה למשימה.

קשה לפעמים להבין את הסיפור הגדול, המלחמה על הזכות לעצמאות במדינה שלנו לא נגמרה. אנחנו לא נעצור עד אשר נשיג את כל מטרות המלחמה – שחרור החטופים והכרעת החמאס. אני יודע מעל לכל ספק שכל אחד מכם, סטודנט, עצמאי בעל עסק, לוחם שחזר מטיול בחו"ל, עצמאי, או שכיר, נשוי או רווק. כל אחד מכם השאיר עולם ומלואו מאחוריו והתייצב לשירות מתוך מסירות גדולה.

כמפקד אני רוצה להגיד לכם שאני מקבל מכם כוחות, אתם שלוקחים את הביטחון של המדינה על הכתפיים, אתם שבאים ומתייצבים פה חרף כל הקשיים הללו, הנחישות שלכם היא שתכניע אותם. כל העם יודע להעריך את זה, להוקיר ולהצדיע לכם".