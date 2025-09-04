מזג אוויר לימים הקרובים: בסוף השבוע תחול עלייה קלה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בשבת וביום ראשון תחול ירידה הדרגתית, וייתכן גשם קל ביום שני. בינתיים, השירות המטאורולוגי הוציא התראה על עומס חום.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עלייה קלה בטמפרטורות. תורגש הכבדה בעומסי החום.
יום שבת: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ בעיקר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה. תורגש הקלה בעומסי החום.
יום שני: מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. ייתכן טפטוף וגשם קל במישור החוף.
