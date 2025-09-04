כוכב ה־UFC לשעבר, שזכה באליפויות עולמיות והפך לדמות ספורטיבית מהגדולות בהיסטוריה, הכריז על ריצה לנשיאות אירלנד

קונור מקגרגור, כוכב ה־UFC ואחד הספורטאים הפופולריים בעולם בשנים האחרונות, הודיע על התמודדותו לנשיאות אירלנד. בהצהרה ברשתות החברתיות הכריז: “אזרחי אירלנד, הזמן לשינוי אמיתי הגיע! כנשיא, לא אחתום על שום הצעת חוק עד שתחזור קודם אל העם”.

מקגרגור פנה לאזרחים ולנציגי המחוזות המקומיים – שתמיכתם חיונית כדי להבטיח את רישומו הרשמי על פתק ההצבעה – וביקש מהם לפעול למען מועמדותו. לדבריו, “נציגי המחוז הם עמוד השדרה של הקהילות שלנו, הם עובדים קשה יותר ותורמים יותר מהפוליטיקאים שממשיכים לאכזב את המדינה”.

עוד באותו נושא בדרך לכאוס פנימי? הפגנות סוערות משתקות את בריטניה 17:10 | יאיר אמר 0 1 😀

מקגרגור, בן 37, נחשב לאחד הלוחמים הגדולים בתולדות ה־MMA. הוא זכה באליפויות משקל שונות ב־UFC, הפך לדמות ספורטיבית עולמית והכניס את אירלנד למרכז מפת ה־MMA העולמית. לצד הישגיו בזירה, הוא בנה תדמית של לוחם עיקש וכריזמטי, שנוי במחלוקת אך אהוב על מיליונים.

מעבר לקריירה הספורטיבית, מקגרגור מוכר כידיד ישראל. הוא הביע בפומבי תמיכה נרחבת במדינה, במיוחד מאז אירועי 7 באוקטובר. במקביל, הוא נודע כמתנגד חריף להגירה מוסלמית לאירופה, וטען כי היא “מאיימת על התרבות והביטחון של המערב”. עמדות אלו זיכו אותו באהדה מחד ובביקורת חריפה מאידך.

לפי החוק באירלנד, מועמד לנשיאות חייב לקבל תמיכה מ־20 חברי פרלמנט או מארבע מועצות מקומיות לפחות. מקגרגור עדיין לא הבטיח את הקריטריונים, אך קרא לציבור “להתקשר כבר היום לנציג המחוז שלכם ולדרוש שינוי”.

בסיומה של הצהרתו סיכם: “קדימה, למען אירלנד!!״