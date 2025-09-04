בימ"ש התיר לפרסם נעצר יו"ר ארגון האוהדים 'האולטראס' – הפועל ת"א, בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א בחניית ביתו

בימ"ש התיר לפרסם היום (חמישי): שוטרי מחוז מרכז עצרו השבוע את יו"ר ארגון האוהדים 'האולטראס' – הפועל ת"א, בחשד לתקיפה חמורה של אוהד מכבי ת"א בחניית ביתו, ובהתאם לממצאי החקירה הוארך היום מעצרו בשנית.

החשוד תושב ת"א בן 35 נעצר בחשד לשוד ותקיפה חמורה של תושב מודיעין בחניית ביתו לפני יומיים, ככה"נ על רקע סכסוך אוהדים בתחום הספורט בין קבוצות כדורסל יריבות.

הקורבן תושב מודיעין כבן 22 נפצע באורח בינוני עד קשה והוא אושפז במרכז הרפואי. חוקרי התחנה חשפו את זהות החשוד, עצרו אותו תוך פרק זמן קצר ובחיפוש בביתו תפסו כלי תקיפה רבים, בהם: אלות מתקפלות, תרסיסי גז פלפל, טלפונים סלולאריים רבים, שהועברו להמשך מיצוי ראיות וכן מאות אלפי ש"ח במזומן, שמקורם ייבחן בהמשך. בהתאם לממצאי החקירה וצורכיה, בית המשפט האריך היום את מעצרו של החשוד עד ליום 8.9.25 וביטל את צו איסור הפרסום.