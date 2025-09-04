המשטרה עצרה את החשוד שתועד בסרטונים ברשת מתרברב שמכניס אצבעות ויורק לתוך גלידה במפעל באיזור ירושלים. החשוד, תושב מזרח העיר, הועבר לחקירה בימ"ר

שוטרי מחוז ירושלים עצרו תושב מזרח העיר בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובו נראה החשוד מתראיין וטוען כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית ונוהג "לדחוף אצבעות ולירוק לתוכה", כך נמסר מדוברות המשטרה.

במהלך השבוע האחרון, פתחה היחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים בחקירה, בעקבות תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובו נראה אדם המתראיין וטוען כי הוא עובד במפעל לגלידה ישראלית, תוך שהוא מתאר כי הוא "דוחף אצבעות ויורק לתוכה".

תיעוד המעצר על ידי המשטרה:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

מיד עם הפצת הסרטון, פעלו בלשי הימ"ר לאיתור זהות החשוד, ובתום פעולות חקירה, נעצר היום תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו. החשוד שנעצר על ידי בלשי המשטרה, הועבר לחקירה במשרדי הימ"ר.

עוד באותו נושא לקראת אירועי הסליחות: שינויים בתנועה בעיר העתיקה 10:06 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מחקירה ראשונית עלה כי, במהלך הראיון ברשת אמר החשוד, בין היתר: "אנחנו יורקים להם בתוך הגלידה, דוחפים אצבעות והיהודים אוכלים את זה". נבדק החשד שהדברים נאמרו ממניע גזעני.

בעקבות פרסום סרטון זה ובאמצעות צו שהתיר טרם מעצרו בית המשפט, נעצר היום החשוד על ידי בלשי ימ"ר ירושלים.

החשוד שנעצר, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו, הועבר לחקירה במשרדי הימ"ר וחקירת המקרה נמשכת לצורך המשך פעולותיהּ ומיצויהּ.

במשטרה מדגישים: כל מי שיבחר להסית לאלימות או להתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור ממניע גזעני או אחר, יידע כי עינינו פקוחות וכי נפעיל את כל הכלים והאמצעים שברשותנו לאיתורו, מעצרו והבאתו לדין.