יום הולדת שמח: ביונסה חוגגת 43, ואספנו 10 עובדות שלא ידעתם עליה – מהאוזניים שצחקו עליה בבית הספר, דרך העגילים בשווי רבע מיליון דולר שזרקה לקהל, ועד הזבוב שנקרא על שמה

ביונסה, אחת הנשים המצליחות והמשפיעות בעולם המוזיקה, חוגגת היום 43. מלכת הבמה שכבשה את העולם עם אינספור להיטים, הופעות אייקוניות ושיאים ששברו את כל התקרות האפשריות, היא גם אישיות מלאה בהפתעות קטנות שמגלות צדדים פחות מוכרים.

לכבוד יום ההולדת, אספנו עבורכם 10 עובדות מפתיעות על קווין בי – מהילדה עם ה"אוזניים הגדולות", דרך הרגע שבו זרקה עגילים בשווי רבע מיליון דולר לקהל, ועד הזבוב שנקרא על שמה.

1. השם "ביונסה": השם המפורסם של ביונסה נולד משם הנעורים של אמא שלה – ביינסה. בכך היא נושאת איתה את ההיסטוריה המשפחתית והופכת אותה למותג עולמי.

עוד באותו נושא כמעט אסון: התקלה המפחידה בהופעתה של ביונסה 11:40 | ענבר מלכא 2 0 😀 👏

2. אימונים קשוחים מגיל צעיר: עוד לפני שהתפרסמה, אביה של ביונסה אילץ אותה ואת חברותיה להרכב לרוץ ולשיר בו זמנית. המטרה הייתה לבנות סיבולת שתאפשר לה להופיע, לרקוד ולשיר בלי לאבד נשימה.

3. ביזנס מגיל צעיר: עוד כילדה ידעה איך לעשות ביזנס. היא הייתה גובה חמישה דולר מהחברים של ההורים שלה, תמורת הופעה קצרה בסלון.

4. הילדה עם האוזניים הגדולות: בבית הספר היסודי צחקו עליה בגלל האוזניים, שהיא עצמה תיארה כ”גדולות יותר מהפנים שלי”. אבל במקום להישבר, היא המשיכה קדימה – והפכה לאחת הנשים המשפיעות והנערצות בעולם.

5. מלכה, אבל מבולגנת: חברתה ללהקה, קלי רולנד, חשפה שביונסה דווקא לא מושלמת בבית: “יש לה כל כך הרבה על הראש, שאפשר לראות לפי הבית שלה שאין לה זמן לסדר”. מסתבר שגם לקווין בי יש צד אנושי ומבולגן.

6. זרקה עגילים בשווי רבע מיליון דולר: בהופעה ל-VH1 בשנת 2004, ביונסה התלהבה מהקהל וזרקה לעברו את העגילים שלה, אבל רק אחר כך הבינה שמדובר בתכשיט יוקרתי בשווי 250 אלף דולר.

7. מלכת המטוגנים: אחרי הופעת הסופרבול האגדית שלה, ביונסה בחרה להתפנק בדרך הכי פשוטה שיש – חופשה מלאה באוכל מטוגן. היא אכלה בלי חשבון צ’יפס ועוף מטוגן, וסיכמה את זה במילים: “מגיע לי צ’יפס אחרי דבר כזה”.

8. המצלמה שלא עוצרת: מאז 2005 ביונסה שוכרת במאי פרטי שיתעד כל רגע בחייה (חוץ מזמן שינה). זה קרה אחרי ש-MTV סירבו לתת לה חומרים מצולמים, והיא החליטה לשלוט על הארכיון שלה בעצמה.

9. שוברת שיאים: ביונסה היא לא רק אייקון, אלא גם שיאנית רשמית: האישה המעוטרת ביותר בתולדות פרסי הגראמי עם 32 זכיות, והראשונה שזכתה בשישה פרסים בערב אחד. מעבר לכך, כל ששת אלבומי הסולו הראשונים שלה הגיעו היישר למקום הראשון בבילבורד 200 – הישג היסטורי שסולנית אחרת לא הצליחה להשיג לפניה.

10.הזבוב של ביונסה: ב-2012 חוקרים גילו זן חדש של זבוב וקראו לו Scaptia beyonceae בזכות הבטן הזהובה שלו. גם בממלכת החרקים היא קווין בי.