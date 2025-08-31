יעל שלביה חוגגת 24: מהשם האמיתי שלא הכרתם, דרך הקמפיינים עם קרדשיאן, ג’נר ומסי ועד חיי האהבה המתוקשרים – 10 עובדות מפתיעות על הדוגמנית הבינלאומית.

לכבוד יום הולדתה ה-24 של יעל שלביה, הדוגמנית והשחקנית שכובשת את ישראל והעולם, אספנו עבורכם 10 עובדות מסקרנות שלא בטוח שידעתם עליה – מההתחלה באינסטגרם, דרך הקמפיינים עם כוכבי על ועד חיי האהבה המתוקשרים:

1. השם "שלביה" – רבים חושבים שזה שם המשפחה שלה, אבל למעשה שמה המלא הוא יעל שלביה כהן. "שלביה" הוא השם השני שלה, שמקורו במוצא המשפחתי מהאי ג’רבה שבתוניסיה, והיא בחרה בו כשם במה.

2. התחלה באינסטגרם – הקריירה שלה התחילה עוד לפני גיל 16, כשצילומיה ברשת החברתית תפסו את עין הצלמת מרינה מושקוביץ, ומשם המריאה לעולם הדוגמנות.

יעל שלביה חושפת: "אחי נפצע בעזה"

3. קמפיין קרדשיאן וג’נר – בשנת 2018 דגמנה למותג KKW Beauty של קים קרדשיאן, וב-2019 הובילה קמפיין למותג הטיפוח של קיילי ג’נר.

4. קמפיין עולמי לצד מסי – יעל שימשה פרזנטורית של חברת סירין לאבס לצד כוכב הכדורגל ליונל מסי, מה שהכניס אותה גם לקהל שלא עוקב אחרי אופנה.

7. שמירת כשרות בתפוצות – בקמפיין במילאנו סיפרה שנאלצה לאכול ארבעה ימים רק קרקרים, מפני שלא הצליחה למצוא אוכל כשר.

8. שירות צבאי – ב-2020 התגייסה לצה"ל ושירתה בחיל האוויר על תקן אומן פעיל, תוך כדי ששמרה על קריירה בינלאומית פעילה.

9. קריירת משחק – נכנסה גם לעולם המשחק: תפקיד ראשון בסדרת הנוער "פלמ"ח", השתתפות ב-"מחוברים" ובסדרת היוטיוב "צרחות" עם אנה זק. בשנת 2024 הופיעה לראשונה גם על בימת הפסטיגל.

10. חיי האהבה בכותרות – לאורך השנים הייתה במערכות יחסים מתוקשרות עם הדוגמן ברק שמיר, המיליארדר היהודי אמריקאי ברנדון קורף והזמר עומר אדם. לאחרונה נקשרה בשמועות לזוגיות עם נהג הפורמולה 1 היהודי קנדי לאנס סטרול.