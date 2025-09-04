חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 04.09.2025 / 09:09

הזמרת טענה כי בעלה הטריד אותה ושלח לה הודעות עם קללות, אולם למרות שהפר צו בית משפט, הבעל שוחרר בתנאים מגבילים

תגיות: זמרת, מעצר, קללות