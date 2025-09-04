בעלה של זמרת ישראלית מוכרת נעצר על ידי משטרת אשדוד בחשד שהפר צו בית משפט ואסר עליו ליצור עמה קשר. על פי הדיווח של שמעון איפרגן באתר 'מאקו', על פי החשד, האיש, בשנות ה-40 לחייו, שלח לאשתו הודעות וואטסאפ עם קללות, זאת בזמן שהשניים נמצאים בהליכי גירושין.
בחקירתו טען הבעל כי לא ידע שאסור לו לשלוח הודעות, בעוד הזמרת טענה בעדותה כי הוא מטריד אותה כבר תקופה ארוכה. חוקר המשטרה ציין בדיון בבית המשפט כי בהודעות לא היו איומים, אך כן קללות, וכי הבעל הפר את הצו שהוצא נגדו. בנוסף, נחשף כי קיימים תיקים נוספים נגד הבעל בעניינים דומים, המעידים על מסוכנות.
מנגד, סנגורו של הבעל טען שאין הצדקה למעצר, שכן ההודעות לא היו מאיימות וכי למרשו אין עבר פלילי.
למרות הפרת הצו והטענות כלפיו, השופטת החליטה לשחרר את הבעל. היא הטילה עליו תנאים מגבילים, בהם איסור ליצור קשר ישיר או עקיף עם הזמרת למשך 30 יום. המשטרה ביקשה לעכב את ביצוע ההחלטה לצורך הגשת ערר, אך לבסוף הערר לא הוגש והבעל שוחרר בתנאים שנקבעו.
