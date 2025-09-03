נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיגר הודעה אגריסבית לעבר חמאס ברשתות החברתיות, וקרא לו לשחרר מיד את כל החטופים, והבהיר כי אין עניין בעסקה חלקית עם ארגון הטרור.

דבריי הנשיא טרמאפ, מתוך הרשת החברתית "Truth Social".

טראמפ פרסם את ההודעה לפני דקות ברשת החברתית בבעלותו. בהודעה כתב הנשיא: "תגידו לחמאס להחזיר מיד! את כל 20 החטופים".

הוא המשיך והבהיר כי אין בכוונתו לקבל עסקאות חלקיות: "לא (להחזיר) 2 או 5 או 7!".

טראמפ הדגיש כי רק שחרור החטופים יביא להקלה על הרצועה: "(שחרור אותם) והדברים ישתנו מאוד מהר! זה פשוט יגמר!".

דבריו הנחרצים של הנשיא, מגיעים לאחר ראיון שפורסם בארה"ב במהלך סוף השבוע, בו אמר טראמפ כי המלחמה בעזה צריכה להיגמר וכי היא "פוגעת בתדמית של ישראל". רבים חשבו שמדובר באיתות מציד של טראמפ על כץ הסבלנו בממשל להמשך הלחימה, אך נראה כי הנשיא מחויב לדבריו בקשר לתבוסת חמאס או כניעתם.