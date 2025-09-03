נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שיגר הודעה אגריסבית לעבר חמאס ברשתות החברתיות, וקרא לו לשחרר מיד את כל החטופים, והבהיר כי אין עניין בעסקה חלקית עם ארגון הטרור.
טראמפ פרסם את ההודעה לפני דקות ברשת החברתית בבעלותו. בהודעה כתב הנשיא: "תגידו לחמאס להחזיר מיד! את כל 20 החטופים".
הוא המשיך והבהיר כי אין בכוונתו לקבל עסקאות חלקיות: "לא (להחזיר) 2 או 5 או 7!".
טראמפ הדגיש כי רק שחרור החטופים יביא להקלה על הרצועה: "(שחרור אותם) והדברים ישתנו מאוד מהר! זה פשוט יגמר!".
דבריו הנחרצים של הנשיא, מגיעים לאחר ראיון שפורסם בארה"ב במהלך סוף השבוע, בו אמר טראמפ כי המלחמה בעזה צריכה להיגמר וכי היא "פוגעת בתדמית של ישראל". רבים חשבו שמדובר באיתות מציד של טראמפ על כץ הסבלנו בממשל להמשך הלחימה, אך נראה כי הנשיא מחויב לדבריו בקשר לתבוסת חמאס או כניעתם.
יוסי
גם הנשיא הזה הוא איש הזוי יום אחד אומר להפסיק המלחמה יצריך לחסל אותם נראה לי שהוא לא יודע מה הוא רוצה לצערי אין עם מי לדבר ר...
גם הנשיא הזה הוא איש הזוי יום אחד אומר להפסיק המלחמה יצריך לחסל אותם נראה לי שהוא לא יודע מה הוא רוצה לצערי אין עם מי לדבר ר בממשלה צריך להפסיק להחזיר החטופים ולתכנן את המהלכים הבאיםהמשך 18:40 03.09.2025
דוד
"טראמפ קורא לחמאס להסכים לעסקה כוללת: "תשחררו את כולם, והכל יהיה בסדר " : בקצב קשקושים כזה, בן-גביר, המרבה ללהג ברמה זהה, עוד יגיע למסקנה, שגם הוא יכול להיות נשיא...
"טראמפ קורא לחמאס להסכים לעסקה כוללת: "תשחררו את כולם, והכל יהיה בסדר " : בקצב קשקושים כזה, בן-גביר, המרבה ללהג ברמה זהה, עוד יגיע למסקנה, שגם הוא יכול להיות נשיא ארה"בהמשך 18:34 03.09.2025
מצא הה
לשמאלנים החמוצים לא מתאים שנשיא העולם הגדול תומך ברה"מ ובעם ישראל, מתאים להם ביידן או קמלה שנגד ישראל דמוקרטים שתומכים בחמאס.19:16 03.09.2025
