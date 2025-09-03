סקר חדש מעלה כי יש עתיד נמצאת על סף אחוז החסימה ויורדת מתחתיו של איחוד בין בנט עם ליברמן או איזנקוט. בני גנץ והציונות הדתית גם הן מהצד הלא נכון. מפת הגושים – סטטית

סקר מנדטים חדש של Trendzone בדק את מפת המנדטים לו הבחירות היו מתקיימות היום וגילה כי בכל קונסטלציה מפת הגושים נשארת פחות או יותר אותו דבר.

על פי הסקר – מפלגת יש עתיד, הגדולה ביותר באופוזיציה כיום, נמצאת על גבול אחוז החסימה ומפלגתו של בני גנץ עמוק מתחת לקו. במצב של איחודים בגוש האופוזיציה לפיד יורד לראשונה מתחת לאחוז החסימה.

בגזרת הימין, גם הציונות הדתית של סמוטריץ' לא עוברת את אחוז החסימה באף תרחיש. כמו כן, בחן הסקר איחודים של בנט וליברמן, בנט ואייזנקוט ואייזנקוט ולפיד, מכולם עולה כי הגושים לא משתנים באופן מהותי. 54-55 לכל צד ועוד 11 לגוש הערבים.

לו הבחירות היו מתקיימות היום במצב המפלגות הנוכחי:

הליכוד 32

בנט 21

דמוקרטים 12

אייזנקוט 9

ישראל ביתנו 9

ש"ס 9

יהדות התורה 7

עוצמה יהודית 6

רע"ם 6

חד״ש-תע״ל 5

יש עתיד 4

הציונות הדתית 0 (2.37%)

כחול לבן 0 (2.21%)

גוש ימין-חרדים: 54; גוש שמאל-מרכז: 55. גוש הערבים: 11

איחוד בנט ליברמן מקטין את הגוש

בנט וליברמן 35

הליכוד 33

הדמוקרטים 12

ש״ס 9

אייזנקוט 7

יהדות התורה 7

עוצמה יהודית 6

רע"ם 6

חד"ש-תע"ל 5

מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן, הציונות הדתית, יש עתיד.

גוש ימין-חרדים: 55; גוש שמאל-מרכז: 54; גוש הערבים: 11.

במקרה של איחוד בנט ואייזנקוט

מפלגת בנט אייזנקוט 37

הליכוד 33

הדמוקרטים 11

ש"ס 9

יהדות התורה 7

עוצמה יהודית 6

ישראל ביתנו 6

רע"ם 6

חד"ש-תע"ל 5

מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן, יש עתיד, הציונות הדתית.

גוש ימין-חרדים: 55; גוש שמאל-מרכז 54; גוש הערבים: 11

במקרה של איחוד יש עתיד ואייזנקוט:

הליכוד 32

בנט 22

יש עתיד+אייזנקוט 14

הדמוקרטים 12

ש"ס 9

ישראל ביתנו 7

יהדות התורה 7

עוצמה יהודית 6

רע"ם 6

חד"ש-תע"ל 5

מתחת לאחוז החסימה: כחול לבן והציונות הדתית.

גוש ימין-חרדים:54; גוש שמאל-מרכז 55; גוש הערבים: 11

מספר נשאלים: 802 ישראלים. שיטת דגימה: פנייה ישירה באמצעים דיגיטליים. שגיאת דגימה מרבית: ±3.5%. כלי ניתוח: ניתוח סטטיסטי ותובנות באמצעות AI.