יהודה כהן אביו של החטוף נמרוד כהן דיבר היום (רביעי) בועדת החוץ והביטחון של הכנסת ואמר כי הוא תומך פומבית בהכרה האירופית במדינה פלסטינית ואמברגו נשק על ישראל.
חברת הכנסת טלי גוטליב החלה לצעוק במחאה, אך יו"ר הוועדה בועז ביסמוט עצר אותה ואפשר לו להמשיך בדבריו. במהלך הוועדה ח"כ יולי אדלשטיין הגיע לועדה והתיישב קרוב מחליפו ביסמוט. כשמשפחות החטופים יצאו נאמרה האמירה: "כנסת בושה, נשרוף את המקום הזה".
השיח המלא: "יהודה כהן אביו של החטוף נמרוד כהן – אני תומך פומבית ביזומה להכרה במדינה פלסטינית, ובאמברגו נשק על ישראל כי אנחנו נאלצים לפנות לגורמי חוץ כדי שנתניהן יעשה את חובתו ויחזיר את החטופים".
"גוטליב: וזה יעזור? לא הכל מותר אתה גם פנית להאג, יהודה כהן – אני לא רוצה לשמוע אף אחד, אל תטיפי לי מוסר. גוטליב – לא אכפת לי שאתה לא רוצה לשמוע, יש גבול, לא הכל מותר".
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
גקי בוהדנה
טיפש עים כל הכאב נלחמים בשביל לשחרר חטופים ואתה מעז לבזות איפה הכבוד שלך לילד ולשאר החטופים אתה נותן גב לרוצחים ממה אתה מושפע בדיוק מהשמאל הקיצוני שב בשקט ותן...
שירי כהן
כפרה על נמרוד כהן, מתן אנגרסט ותמיר נמרודי.14:21 03.09.2025
רוני
אמברגו על ישראל? צודקת טלי גוטליב כל אחד מרשה לעצמו הכל מקווים שהבן יחזור אבל מחלישים את הצבא בכלל השמאל המטורלל מציע לו שיסע לצרפתאו לאנגליה יעזור להם ...
יוסי
הגענו למצב שאנשים מאבדים שפיות התשובה המידית להחזיר את החטופים שהממשלה תתפטר ונקים ממשלה איכותית אנשים שבאים לעבוד לעתידה של המדינה וכן ללא נציגי החרדים14:27 03.09.2025
אסאס
מה לך ולניהול אם היית מנהל כראוי את הבן שלך הוא היה איתך14:36 03.09.2025
גקי בוהדנה
איזה בושה של אנשים לשרוף את הכנסת לאן הגעתם איפה החוק להכניס אותם לכלא ומיד חלאות14:24 03.09.2025
ישראלי
קול של חמאס. כמו שריפת שולחן שבת והפגנות חסרות משמעות במקום הפעלת כוח על ממשלות ואירגונים בחו"ל שילחצו על חמאס. גם חמאס נהנה מלגרום סבל למשפחות. נראה שמאלץ אותם לעבוד...
אורח
מבחינה דמוקרטית, החובה של נתניהו היא להגן על אזרחי ישראל כולם ולעשות שיקלול של כל הצרכים והסיכונים כדי למזער את הסיכון לאזרחי ישראל. לכן הוא מתנגד לכניעה לחמאס - ובצדק....
אסאס
יוסי
