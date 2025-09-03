יהודה כהן אביו של החטוף נמרוד כהן דיבר בועדת החוץ והביטחון של הכנסת ואמר כי הוא תומך פומבית בהכרה האירופית במדינה פלסטינית ובאמברגו נשק על ישראל

יהודה כהן אביו של החטוף נמרוד כהן דיבר היום (רביעי) בועדת החוץ והביטחון של הכנסת ואמר כי הוא תומך פומבית בהכרה האירופית במדינה פלסטינית ואמברגו נשק על ישראל.

חברת הכנסת טלי גוטליב החלה לצעוק במחאה, אך יו"ר הוועדה בועז ביסמוט עצר אותה ואפשר לו להמשיך בדבריו. במהלך הוועדה ח"כ יולי אדלשטיין הגיע לועדה והתיישב קרוב מחליפו ביסמוט. כשמשפחות החטופים יצאו נאמרה האמירה: "כנסת בושה, נשרוף את המקום הזה".

השיח המלא: "יהודה כהן אביו של החטוף נמרוד כהן – אני תומך פומבית ביזומה להכרה במדינה פלסטינית, ובאמברגו נשק על ישראל כי אנחנו נאלצים לפנות לגורמי חוץ כדי שנתניהן יעשה את חובתו ויחזיר את החטופים".

"גוטליב: וזה יעזור? לא הכל מותר אתה גם פנית להאג, יהודה כהן – אני לא רוצה לשמוע אף אחד, אל תטיפי לי מוסר. גוטליב – לא אכפת לי שאתה לא רוצה לשמוע, יש גבול, לא הכל מותר".