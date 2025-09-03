באיחוד האמירויות הגיבו לתכניתו של השר בצלאל סמוטריץ' להחלת ריבונות ביהודה ושומרון, והזהירו כי מדובר ב"קו אדום עבורנו, שיפגע בצורה חמורה ברוח הסכמי אברהם"

באיחוד האמירויות הגיבו בזעם להצהרה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תכניתו להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. לאנה נוסייבה, בכירה במשרד החוץ האמירתי, אמרה לרשת רויטרס כי "הסיפוח יהיה קו אדום עבורנו, שיפגע בצורה חמורה ברוח הסכמי אברהם שנרמלה את הקשרים עם ישראל".

"המהלך ישלול כל סיכוי לשלום יציב. זו הייתה העמדה שלנו ב-2020, וזו נשארה העמדה שלנו היום" אמרה נוסייבה. "אנחנו קוראים לישראל להשעות כל תכנית סיפוח. לא ייתכן שקיצוניים יכתיבו מדיניות אזורית".

כאמור, בהצהרה שנשא הבוקר סמוטריץ' קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה היסטורית על החלת ריבונות ישראלית על כלל השטחים הפתוחים ביהודה ושומרון. לדבריו, "הגיע העת להוריד אחת ולתמיד מהפרק את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב המדינה".

בהצהרתו הציג סמוטריץ’ את עקרון העל של תוכניתו: “מקסימום שטח על מינימום אוכלוסייה”. לדבריו, האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון מזדהה עם חמאס ועם השמדת ישראל, ולכן אין בכוונת הממשלה להחיל ריבונות עליהם. הוא חשף כי במפות שהוכנו במנהלת ההתיישבות נכללים כ־82% מהשטחים תחת ריבונות ישראלית, בעוד הפלסטינים ימשיכו לנהל את חייהם באופן עצמאי – תחילה דרך הרשות ובהמשך באמצעות מסגרות אזוריות חלופיות. סמוטריץ’ הוסיף ותקף בחריפות את האיומים על “הבערת המזרח התיכון” וטען כי מדובר ב”קשקוש”: “כל ההפחדות על חבית הנפץ לא התממשו. גם בריבונות לא יקרה דבר”.