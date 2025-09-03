נעצר חשוד שניסה להצית פעמיים חנות בשוק מחנה יהודה בירושלים, כולל השלכת בקבוק תבערה לעבר בית עסק בשוק מחנה יהודה, בשעות השיא של היום

נעצר חשוד שניסה להצית פעמיים חנות בשוק מחנה יהודה בירושלים, כולל השלכת בקבוק תבערה לעבר בית עסק בשוק מחנה יהודה, בשעות השיא של היום. כך מפרסמת היום (שני) המשטרה.

האירוע התחיל לפני מספר ימים, כשהתקבלו שני דיווחים שונים במשטרה על נסיון הצתת בית עסק בשוק מחנה יהודה בירושלים. כתוצאה משני המקרים, נגרם נזק קל לבית העסק.

למקום הוזעקו שוטרי תחנת לב הבירה במרחב ציון יחד עם הזיהוי הפלילי של מחוז ירושלים ואספו ממצאים ועדויות. מבדיקה ראשונית עלה כי מדובר בנסיון הצתת בית העסק וכאמור, נגרם נזק קל במקום ואין נפגעים.

ניסה להצית פעמיים במחנה יהודה

השוטרים חשפו כי על פי החשד, הגיע אדם חשוד לחזית בית העסק פעמיים באותו מועד וניסה להצית את המקום, בהתחלה באמצעות שריפת קרטונים וכאשר מעשה זה לא צלח, לאחר מספר שעות, שב החשוד למקום, ניגש לחזית בית העסק בשעה שהשוק היה הומה אדם, אחז בבקבוק תבערה, הדליקו והשליכו לעבר בית העסק, ונמלט מהמקום.

בהתאם לממצאים ולחקירה, הגיעו שוטרי תחנת לב הבירה אל ביתו של החשוד במעשה, תושב ירושלים, והוא נעצר יחד עם חשוד נוסף. השניים הועברו לחקירה בתחנת לב הבירה בחשד שביצעו את המעשה על רקע פלילי, ככל הנראה בעקבות סכסוך שהתגלע בינם לבין עובד במקום.

שני החשודים שנעצרו הובאו לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם, ומעצרם הוארך במספר ימים עד לתאריך 5.9. חקירת המקרה נמשכת.