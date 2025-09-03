שעות אחרי יירוט הטיל מתימן, אזעקות צבע אדום נשמעו במטווח ניר עם שבעוטף עזה – ובצה"ל עדכנו כי מדובר בזיהוי שווא

אזעקות צבע אדום נשמעו כעת (רביעי) במטווח ניר עם שבעוטף עזה. בצה"ל אמרו כי הפרטים בבדיקה – ובהמשך עדכנו כי מדובר בזיהוי שווא.

זו הפעם השנייה היום שבה הופעלו אזעקות ברחבי ישראל, אחרי שמוקדם יותר הבוקר נשמעו אזעקות בירושלים וביישובי גוש דן, השרון, והשפלה בעקבות שיגור של טיל מתימן. בצה"ל עדכנו כי הטיל יורט בהצלחה, כשההתרעות הופעלו על פי מדיניות. ממד"א נמסר כי לא התקבלו דיווחים על נפילות או נפגעים.

הירי הבוקר היה הפעם הראשונה שבה הופעלו אזעקות בישראל בעקבות שיגור מתימן מאז התקיפה הנרחבת של ישראל בצנעא בשבוע שעבר, בה חוסלו מרבית שרי הממשלה החות'ים. אמש דווח על מספר כטב"מים ששוגרו לעבר ישראל מתימן, אשר יורטו בהצלחה מבלי שנשמעו התראות.