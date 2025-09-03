בואו להכיר את סיפור המייסדים ביבניאל ובית סבתא צילה, ולגלות את מוזיאון בית שאן – חוויה נוסטלגית לכל המשפחה בלב העמק.

בתאריך הכל כך צורב לעם ישראל, 7.10, נוסדה יבניאל. היה זה בשנת בכ"ד בתשרי תרס"ב, 7 לאוקטובר 1901. לא. זו לא עוד מושבה בדרך לצפון, לא רק חסידי ברסלב. זהו סיפורה של מושבה דרך עיניהם של מייסדיה. בטיול זה עקבנו אחרי שתי נקודות בגליל התחתון ועמק הירדן: יבניאל ובית שאן.

סיפור משפחת ליפשיץ וברקוביץ'

משפחת ליפשיץ עלתה מליטא בסוף המאה ה-19, ומשפחת ברקוביץ' עלתה מרומניה. לאחר ניסיונות התיישבות שלא צלחו, הגיעו שתיהן ליבניאל. בשנת 1905 בנו הליפשיצים את ביתם, לצד הברקוביצ'ים שהגיעו ב־1901. ברוך ליפשיץ וצילה ברקוביץ' נפגשו כנער ונערה, התאהבו והתחתנו ב־1907. הם גידלו חמישה ילדים בבית שנבנה מאבן בזלת מקומית, עם מרתף קרור לתוצרת החלב, כפי שדרשו התושבים.

ברוך היה מכונאי ומסגר אומן והקים טחנת קמח. צילה ניהלה את הבית והמשק. לאחר מותו, גידלה את ילדיהם לבדה. הבנים הלכו בדרכו והקימו את מפעל “נגררי ליפשיץ”, שפעל עד שנות ה-90.

מהבית המשפחתי – למרכז מורשת

לאחר עזיבת המשפחה בשנות ה־70, עמד הבית נטוש כ־40 שנה. בשנת 2012 הפכו יובל ליפשיץ ורעייתו דליה את הבית למרכז מבקרים "בית סבתא צילה", המוקדש לסיפור המשפחה והעלייה הראשונה.

במרכז: סרט על סיפור המשפחה והיישוב, מצגת על שיפוץ הבית, תצוגות של כלי עבודה, מטבח וכלים חקלאיים, ממצאים מתל ינעם, מכשירי רדיו עתיקים ועוד.

במקום גם פינות ישיבה נעימות והוא נמנה על כ־200 אתרי מורשת של המועצה לשימור אתרים.

מוזיאון בית שאן – חוויה נוסטלגית

לא רחוק מיבניאל נמצא מוזיאון בית שאן, השוכן בבית הדואר הישן בלב העיר העתיקה, סמוך לאמפי הרומי ולמבנה הסראיה. המוזיאון הוקם ב-2013 ביוזמה קהילתית, ומופעל כיום על ידי כ־25 מתנדבים. הוא מציג את סיפור העיר והאזור מאז קום המדינה ועד ימינו, ומשמש עוגן קהילתי ותרבותי.

במוזיאון: מוצגים משנות ה־50, בהם ארגזי קרח וסיפולוקסים, תערוכה לגיל הרך המדמה את השוק הישן, חידון אינטראקטיבי, סיפורי נוסטלגיה ותערוכות מתחלפות.