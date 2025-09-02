מומחה הגרעין האמריקני, דיוויד אולברייט, חושף כי איראן פינתה ופיזרה מערכות קירור ממתקן העשרת האורניום בנתנז. לדבריו, פעולה זו עשויה להעיד על חשש איראני מפני תקיפה נוספת באתר.
הדיווח מגיע על רקע תקופה מתוחה במיוחד בין ישראל לאיראן, בה בוצעו מספר מבצעים על ידי ישראל. הבולט שבהם הוא "מבצע כלביא", שפורסם לאחרונה ואשר במהלכו הושמדו אתרי טילים מתקדמים באיראן. מבצעים אלו, לצד פעולות נוספות, מדגישים את מלחמתה של ישראל לסכל את תוכנית הגרעין האיראנית.
כעת, פינוי מערכות הקירור בנתנז נתפס כצעד היערכות מצד איראן, שמטרתו להקטין את הנזק האפשרי מתקיפה עתידית.
