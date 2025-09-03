מבית בכפר ויתקין ועד סניף דגל בהרצליה פיתוח: קונדיטוריית בן עמי משיקה מתחם חדש עם בר סלטים, תפריטי בוקר וצהריים ומאפים איכותיים

לפני שנים רבות, כמו שמספרים באגדות, החל הקונדיטור בן עמי ברתיני שביט מכפר ויתקין לאפות בביתו. הוא למד בשקדנות את רזי המקצוע מסבתו זהבה, שעל שמה נקראת גם עוגת הגבינה המפורסמת “סבתא זהבה”.

לאחר שנישא ונולדה בתו הבכורה, אפה בן עמי ליום הולדתה חמש עוגות שונות. אלו היו בעלות מראה וטעם בלתי נשכחים. האורחים הנדהמים ביקשו ממנו שיאפה גם עבורם. כך נזרעו הזרעים להקמת הקונדיטוריה. באותה תקופה עוצב גם הלוגו המוכר של טבעות בצק בתוך מיקסר.

בן עמי למד קונדיטוריה בפאריס, אסף מתכונים רבים, ובנה קטלוג שהפך לשם דבר. עם השנים, התרחבה הפעילות ונפתחו סניפים נוספים. בשיא פריחתה מנתה הרשת שבעה סניפים ברחבי הארץ.

הצמיחה וההתבססות בארץ ובעולם

בשנת 2008 עברה הקונדיטוריה הקטנה למתחם גדול באזור התעשייה באור עקיבא כחלק מתהליך ההתפתחות. המקום החדש איפשר צמיחה מהירה: מוניטין מתרחב ולקוחות נאמנים. כמו כן, נוספו קווי מוצרים חדשים ויציאה לשווקים בחו״ל. בראשם הקהילה היהודית בלונדון. בכך הפך המותג בן עמי לשחקן מרכזי בתחום הקונדיטוריה בישראל.

השקת סניף הדגל בהרצליה פיתוח

כעת משיקה רשת "בן עמי" את סניף הדגל שלה בהרצליה פיתוח, לאחר שיפוץ מקיף בהשקעה של מאות אלפי שקלים. גודלו של הסניף הוכפל והוא תוכנן מחדש כדי לשדרג את חוויית האירוח. המקום מתאים לקהל המקומי ולמגדלי ההייטק הסמוכים.

בין השדרוגים: בר סלטים בהרכבה עצמית – עם 41 רכיבים שונים, הכוללים ירקות, קטניות וחלבונים. כולם נחתכים ונערכים במקום מדי יום. אזור בית הקפה המורחב – עשרות מקומות ישיבה חדשים באווירה חמימה ומודרנית. תפריטים מגוונים – ארוחות בוקר עשירות ותפריטי צהריים עם דגים. בנוסף ישנן פסטות, תבשילים וקישים, לצד ויטרינות עם עוגות, עוגיות ומאפים טריים.

לצד אלה ממשיך המקום להציע את עוגות הדגל והמאפים, שהפכו את בן עמי לשם נרדף לקונדיטוריה איכותית. כולם על טהרת חומרי גלם מוקפדים.

השקעה בכל פרט – גם בתקופה מאתגרת

למרות התקופה המורכבת, שכללה עיכוב בפתיחה בשל המלחמה מול איראן, הרשת השקיעה בכל פרט. החל מהמטבח ועד מקומות הישיבה. מבניית תפריטים ועד בחירת המרכיבים הטריים. המטרה: להפוך את הסניף להרצליה לבית אמיתי לאוהבי אוכל איכותי וקפה טוב. המקום עוצב באסתטיקה מוקפדת, נקי ומזמין. זהו מקום ששווה ביקור והיכרות.

כשרות מלאה ואמון הלקוחות

כל מוצרי הרשת כשרים תחת השגחת בד"ץ העדה החרדית, והחנות פועלת בפיקוח רבנות הרצליה.